В Самаре игристое вино не подорожало
19 декабря 2018 13:53
122
По данным ОФД «Такском», средняя розничная цена на бутылку игристого вина в Самаре составила 424 рубля. Средняя розничная цена по России в декабре - 511 рублей за бутылку. В целом стоимость главного спутника новогодней ночи за год особо изменилась. Колебания цены не превышает 14%.
Жители Самары за одну покупку приобретают шампанского в среднем на 514 рублей. Причем, в декабре этого года по сравнению с прошлым средний чек на шампанское уменьшился на 22%, в ноябре – увеличился на 17%.
В целом по России в декабре этого года по сравнению с прошлым продажи игристых вин выросли почти на половину – на 46% , на 8% в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2017-го.
Основным праздничным атрибутом наши соотечественники начинают закупаться загодя. Основные пики продаж приходятся на выходные дни.
Большинству нашим соотечественникам, которые покупают игристые вина только раз в год под новогоднюю ночь по нраву красивые пузырьки и сладость во вкусе. 53 % россиян предпочитают полусладкое. Брют, король шампанского, в почете только у 13% ценителей игристых вин.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
19 декабря 2018 13:59
Такое решение принял региональный кабмин. Экономика региона
179
19 декабря 2018 13:53
Основные пики продаж приходятся на выходные дни. Экономика региона
121
19 декабря 2018 12:39
Окончено фактическим исполнением 2 723 исполнительных производства. Экономика региона
173
Финансы и Банки
19 декабря 2018 12:47
До конца года 20% офисов Сбербанка смогут собирать биометрические данные клиентов для передачи в ЕБС ЕСИА. Финансы и Банки
200
18 декабря 2018 15:56
В преддверии Нового года Сбербанк открывает своим клиентам возможность приобрести и подарить своим близким и друзьям подарочные сертификаты на... Финансы и Банки
349
14 декабря 2018 10:21
Команда Сбербанка завоевала золото в номинации «Лучшая команда качества» и серебро в номинации «Наиболее эффективная программа улучшений». Финансы и Банки
237
Строительство
19 декабря 2018 09:32
Самые дорогие новостройки в Ленинском районе. Строительство
177
18 декабря 2018 14:58
В Самаре уже более года действует норматив в 1 парковочное место на 1 квартиру. Теперь застройщики пошли в обход норматива, и это у них получилось. Строительство
328
18 декабря 2018 10:29
Застройщики пошли в обход норматива. Строительство
197
Материалы и технологии
19 декабря 2018 18:16
Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
20
17 декабря 2018 18:13
Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
106
13 декабря 2018 19:56
Сегодня очень модно стало ухаживать за своими газонами, чтоб они были украшением для хозяев частных домов. Рулонные газоны являются прекрасным решение на... Материалы и технологии
87
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
879
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2103
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2059
Бизнес
16 декабря 2018 16:19
"...это точно негативно отразится не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе." Бизнес
510
14 декабря 2018 16:22
Это уже вторая партия РД-181, доставленная в 2018 году для Orbital Sciences Corporation. Бизнес
372
13 декабря 2018 22:26
Такие "смешные" цены можно видеть в период акций и на старте продаж новых направлений у конкретного перевозчика. Бизнес
524
Новости компаний
18 декабря 2018 13:11
Финансируется модернизация за счет средств Федеральной целевой программы. Новости компаний
297
18 декабря 2018 11:59
Сумма самой высокой задолженности составила 18 423 рублей. Новости компаний
220
17 декабря 2018 13:19
Территория карьера предприятия находится в юрисдикции нацпарка, и это стало для разработчиков серьезной проблемой. Новости компаний
279
14 декабря 2018 19:19
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что операция по вскрытию обшивки "Союза МС-09" космонавтами войдёт в историю. Новости компаний
562
IT и Коммуникации
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
227
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
227
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
837
Транспорт
19 декабря 2018 17:47
В этот день в терминале всех пассажиров ждало необычное поздравление – сотрудники организовали музыкальный флешмоб, а все пассажиры праздничного рейса... Транспорт
100
18 декабря 2018 15:15
Запрет на стоянку автомобилей вводится для повышения пропускной способности дороги и для работы коммунальных служб. Транспорт
349
18 декабря 2018 14:19
Кроме того, в первом квартале 2019 года планируется ввести систему оплаты проезда с помощью банковских карт во всех видах общественного муниципального... Транспорт
425
18 декабря 2018 11:45
«Юбилейный» пассажир зарегистрируется в этот день на рейс в районе 12:00. Транспорт
228
Предпринимательство
2 декабря 2018 21:49
На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг. Предпринимательство
133
2 декабря 2018 21:43
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
119
29 ноября 2018 14:35
Скважина на воду — это отличный способ обеспечить себя с свою семью чистой водой на долгие годы. Заказывать услугу рекомендуется в «БурАльянсе»,... Предпринимательство
169
Видео
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1768
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
667
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1049
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
947
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
666
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
622
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1173
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1041
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1417
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1809
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1901
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3123
Мероприятия