В Самаре будут создавать к 2028 году ракету-носитель сверхтяжёлого класса
4 января 2019 12:34
120
Подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики - РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) - в части создания третьей ступени.
Об этом в твиттере сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
4 января 2019 12:34
Подписан детальный план-график. Экономика региона
119
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
541
1 января 2019 11:56
С 2019 и до 2024 года индексация будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля. Экономика региона
3400
Финансы и Банки
3 января 2019 15:25
Курс доллара на Московской бирже вырос на 2,35 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Финансы и Банки
350
30 декабря 2018 17:15
Главная причина, по которой кредитная организация может заблокировать карту, — это подозрение в мошенничестве, когда проводятся нестандартные операции по... Финансы и Банки
564
28 декабря 2018 15:11
Для заказа доступны товары из множества категорий — электроника и аксессуары для гаджетов, мелкая бытовая техника, детские товары, товары для дома и дачи... Финансы и Банки
359
Строительство
30 декабря 2018 09:35
Балкон гармонично дополняет жилое пространство, выполняет эстетическую функцию и приносит практическую пользу. Строительство
81
27 декабря 2018 11:06
Точный прогноз цен на грядущий год в настоящий момент сделать сложно. Строительство
264
26 декабря 2018 09:51
После ЧМ-2018 вложения в дорожное строительство только увеличатся. Строительство
324
Материалы и технологии
19 декабря 2018 18:16
Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
125
17 декабря 2018 18:13
Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
192
13 декабря 2018 19:56
Сегодня очень модно стало ухаживать за своими газонами, чтоб они были украшением для хозяев частных домов. Рулонные газоны являются прекрасным решение на... Материалы и технологии
156
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
936
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2160
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2108
Бизнес
2 января 2019 22:37
Фонд создателя самой популярной социальной сети разрабатывает чип, который превращает мысли в команды. Бизнес
947
27 декабря 2018 22:21
ООО «Дом радиорекламы» появилось в результате соглашения между «Газпром-медиа» и НСК. Бизнес
371
24 декабря 2018 22:24
Федеральная таможенная служба России (ФТС) будет жестко контролировать посылки за счет получения от китайской стороны расширенной информации. Бизнес
450
Новости компаний
3 января 2019 14:09
Позднее Китайское национальное космическое управление опубликовало первые снимки, переданные аппаратом Новости компаний
342
2 января 2019 16:06
Сейчас пользователи гаджетов на устаревших операционных системах уже не могут создавать новые аккаунты. Новости компаний
638
29 декабря 2018 15:36
Выпускаемые по новой технологии детали обеспечат потребности производственной программы ПАО «Кузнецов» и других предприятий корпорации. Новости компаний
1569
29 декабря 2018 10:44
Ракеты стартовали с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру. Новости компаний
262
IT и Коммуникации
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
286
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
283
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
896
Транспорт
31 декабря 2018 09:26
Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам. Транспорт
466
30 декабря 2018 12:20
Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано. Транспорт
1110
30 декабря 2018 11:45
Новые цены вступают в силу с 1 января. Транспорт
1151
29 декабря 2018 12:06
Будет запущен пилотный проект на одном из маршрутов. Транспорт
493
Предпринимательство
25 декабря 2018 18:57
Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию. Предпринимательство
113
2 декабря 2018 21:49
На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг. Предпринимательство
211
2 декабря 2018 21:43
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
195
Видео
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
541
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
535
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
826
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
532
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1126
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
438
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1346
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1173
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1529
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1917
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2067
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3302
Мероприятия