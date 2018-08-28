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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Сызранскую психиатрическую больницу сдают в аренду

28 августа 2018 12:53
67
Сызранскую психиатрическую больницу сдают в аренду
Арендатор будет обязан в течении семи лет провести реконструкцию здания.

Объект культурного наследия «Дом Гагарина», расположенный в Сызранском районе, выставлен на электронный аукцион. Арендатор будет обязан в течении семи лет провести реконструкцию здания.
Объявление о сдаче в аренду опубликовано на официальном сайте регионального министерства имущества.

Особняк 18 века, где когда-то располагалась психиатрическая лечебница, предлагается взять в аренду на пятьдесят лет.

Площадь помещений составляет 1528,5 кв. метров. На территории усадьбы расположены кирпичный дом, гараж, медпункт, водоем, баня-прачечная, водонапорная башня, котельная и дизельная электростанция, пишет ПроГородСамара.

Фото pixabay.com


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