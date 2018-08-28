Сызранскую психиатрическую больницу сдают в аренду
28 августа 2018 12:53
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Объект культурного наследия «Дом Гагарина», расположенный в Сызранском районе, выставлен на электронный аукцион. Арендатор будет обязан в течении семи лет провести реконструкцию здания.
Объявление о сдаче в аренду опубликовано на официальном сайте регионального министерства имущества.
Особняк 18 века, где когда-то располагалась психиатрическая лечебница, предлагается взять в аренду на пятьдесят лет.
Площадь помещений составляет 1528,5 кв. метров. На территории усадьбы расположены кирпичный дом, гараж, медпункт, водоем, баня-прачечная, водонапорная башня, котельная и дизельная электростанция, пишет ПроГородСамара.
Фото pixabay.com
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