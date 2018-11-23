Сколько зарабатывает офис-менеджер в Самаре и Тольятти?
23 ноября 2018 10:12
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты офис-менеджеров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Самаре и Тольятти.
Так, по данным Superjob, офис-менеджер в Самаре в среднем получает до 25 000 рублей, в Тольятти – 22 000 рублей в месяц.
У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Ульяновск – 21 000 рублей, Саратов – 23 000 рублей, Казань – 25 000 рублей, Оренбург – 20 000 рублей в месяц.
В столице офис-менеджер может заработать до 45 000 рублей в месяц.
Фото pixabay.com
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