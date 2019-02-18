Сегодня в Москве Губернатор Дмитрий Азаров проведёт ряд важных встреч

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Сегодня, 18 февраля в Москве Губернаторпроведёт ряд встреч, направленных на привлечение в Самарскую область средств из федерального бюджета и поддержку реализации в регионе крупных проектов.С вице-премьеромглава региона обсудит поддержку проектов в сфере культуры и спорта.Также губернатор проведёт встречу по вопросам строительства моста через Волгу и примет участие в заседании бюро высшего совета "Единой России", сообщает Департамент информполитики области.