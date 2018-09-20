Самарские предприниматели должны АО «Самарская сетевая компания» 20 млн рублей

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С начала 2018 года «Самарская сетевая компания» выставила счета за незаконное потребление электроэнергии на общую сумму почти в 20 млн рублей.Ежедневно контролеры компании проводят рейды по выявлению незаконного потребления электроэнергии. За 8 месяцев текущего года они провели более 37 тысяч проверок, в ходе которых было составлено порядка 300 актов о бездоговорном потреблении электроэнергии. Кроме того, выявлены факты безучетного потребления электроэнергии объемом более 2500 МВт/час. Это сопоставимо с месячным потреблением такого крупного населенного пункта, как Усть-Кинельский.Наиболее частая схема ухода от оплаты за потребленную электроэнергию - оплата по более низкому тарифу. Предприниматель регистрируется как физическое лицо и платит за электричество по тарифу для населения, который гораздо ниже, чем для юридического лица.Так, в ходе очередной проверки, которая состоялась 19 сентября в Новокуйбышевске, был зафиксирован факт бездоговорного потребления электроэнергии. Владелец автомойки на ул. Ульяновской, являясь юридическим лицом, оплачивал электроэнергию как физическое лицо.Другая схема – безучетное потребление электроэнергии, когда собственник потребляет электроэнергию, минуя прибор учета. Такой случай был зафиксирован в том же городе, на ул. Бочарикова, где располагается гостиница. В ней выявили сразу два нарушения - отсутствие договора с юридическим лицом и безучетное потребление электроэнергии: в электрощитке на одном из автоматов в обход прибора учета был подсоединен неучтенный провод.Попытки незаконно сэкономить на оплате за электроэнергию обходятся потребителям дорого. Нарушителю выставляется счет, сумма которого гораздо больше, чем та, что прописана по тарифу законного потребления.Незаконное потребление электроэнергии чревато не только недополучением денежных средств энергокомпанией на ремонтные работы, но и, как результат, - возможным снижением надежности энергоснабжения всего региона.