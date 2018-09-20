Самарские предприниматели должны АО «Самарская сетевая компания» 20 млн рублей
20 сентября 2018 13:17
97
С начала 2018 года «Самарская сетевая компания» выставила счета за незаконное потребление электроэнергии на общую сумму почти в 20 млн рублей.
Ежедневно контролеры компании проводят рейды по выявлению незаконного потребления электроэнергии. За 8 месяцев текущего года они провели более 37 тысяч проверок, в ходе которых было составлено порядка 300 актов о бездоговорном потреблении электроэнергии. Кроме того, выявлены факты безучетного потребления электроэнергии объемом более 2500 МВт/час. Это сопоставимо с месячным потреблением такого крупного населенного пункта, как Усть-Кинельский.
Наиболее частая схема ухода от оплаты за потребленную электроэнергию - оплата по более низкому тарифу. Предприниматель регистрируется как физическое лицо и платит за электричество по тарифу для населения, который гораздо ниже, чем для юридического лица.
Так, в ходе очередной проверки, которая состоялась 19 сентября в Новокуйбышевске, был зафиксирован факт бездоговорного потребления электроэнергии. Владелец автомойки на ул. Ульяновской, являясь юридическим лицом, оплачивал электроэнергию как физическое лицо.
Другая схема – безучетное потребление электроэнергии, когда собственник потребляет электроэнергию, минуя прибор учета. Такой случай был зафиксирован в том же городе, на ул. Бочарикова, где располагается гостиница. В ней выявили сразу два нарушения - отсутствие договора с юридическим лицом и безучетное потребление электроэнергии: в электрощитке на одном из автоматов в обход прибора учета был подсоединен неучтенный провод.
Попытки незаконно сэкономить на оплате за электроэнергию обходятся потребителям дорого. Нарушителю выставляется счет, сумма которого гораздо больше, чем та, что прописана по тарифу законного потребления.
Незаконное потребление электроэнергии чревато не только недополучением денежных средств энергокомпанией на ремонтные работы, но и, как результат, - возможным снижением надежности энергоснабжения всего региона.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
20 сентября 2018 14:19
В настоящее время Самарская область в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности занимает 48 место, улучшив свои позиции за год на 17 пунктов. Экономика региона
57
20 сентября 2018 13:53
В УФАС считают, что в СамГТУ ограничивают конкуренцию. Экономика региона
82
20 сентября 2018 13:17
Наиболее частая схема ухода от оплаты за потребленную электроэнергию - оплата по более низкому тарифу. Экономика региона
96
Финансы и Банки
20 сентября 2018 12:45
Там будут готовить ИТ-специалистов мирового уровня. Финансы и Банки
81
19 сентября 2018 15:14
Электронная подпись дает возможность участвовать в государственных закупках на восьми федеральных и более чем 90 коммерческих площадках... Финансы и Банки
218
18 сентября 2018 11:37
Воспользоваться сервисом можно бесплатно неограниченное количество раз в период действия договора страхования. Финансы и Банки
229
Строительство
20 сентября 2018 10:53
На торги было подано две заявки. Строительство
107
19 сентября 2018 09:28
Площадь изымаемого участка 349 кв. м. Строительство
288
17 сентября 2018 13:27
Об этом сообщил глава регионального минстроя. Строительство
279
Новости
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
606
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1880
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1809
Бизнес
17 сентября 2018 19:30
Бизнес
371
13 сентября 2018 21:51
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space. Бизнес
418
13 сентября 2018 21:26
Бизнес
507
Новости компаний
20 сентября 2018 14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона. Новости компаний
13
20 сентября 2018 13:43
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
115
18 сентября 2018 09:52
Это позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. Новости компаний
274
17 сентября 2018 23:03
Для борьбы с коррупцией в Украине надежным помощником еще три года назад стало возникновение электронной системы торгов ProZorro. Новости компаний
75
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
541
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
423
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
394
Транспорт
20 сентября 2018 10:32
Самара присоединилась к участию в Европейской неделе мобильности и ко Всемирному дню без автомобиля. Транспорт
119
20 сентября 2018 09:51
Будут оставлены технологические проезды, обеспечивающие жителям беспрепятственный проезд к своим домам. Транспорт
112
19 сентября 2018 09:58
Кондукторов также нехватка. Транспорт
148
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
421
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15191
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
480
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
662
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
727
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1070
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
641
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
734
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1716
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1206
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1330
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1283
Мероприятия