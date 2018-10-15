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В октябре 2018 года полностью погашена задолженность перед 1085 работниками ОАО «Самарский подшипниковый завод» на общую сумму 50,6 млн рублейДолгов по заработной плате перед сотрудниками у предприятия больше нет.Ситуация на контроле у главы региона, сообщает Департамент информационной политики.Фото Департамента с совещания 29.08.18