Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
3 января 2019 13:04
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"От нашей работы зависит уровень благосостояния людей, объём инвестиций, новые рабочие места, будет ли самарский регион занимать лидирующие позиции", заявил Дмитрий Азаров.
Видео можно посмотреть здесь.
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