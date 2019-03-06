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Инфляция в России в этом году сохранится на уровне в 4,3%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на "Правительственном часе" в Госдуме, передает Радио Маяк. "Ситуация с инфляцией в начале года идет лучше ожиданий, и по итогам года мы не видим причин, чтобы наш прогноз менять, – сказал министр.По его словам, в январе 2020 года Минэкономразвития ожидает земедления инфляции в стране ниже 4%. Что касается среднегодового курса доллара в 2019 году, то он составит 66 рублей за доллар. «Это во многом связано, скорее, с изменением в паре евро/доллар, чем с какими-то внутренними факторами», – добавил Орешкин.Фото: pixabay.com