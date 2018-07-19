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Дмитрий Азаров принял участие в программе «Обозреватель» тольяттинского телеканала «ВАЗ ТВ»

19 июля 2018 10:19
107
Дмитрий Азаров принял участие в программе «Обозреватель» тольяттинского телеканала «ВАЗ ТВ»
В прямом эфире он ответил на вопросы, волнующие горожан.

Во время прямого эфира на телеканале «ВАЗ ТВ» Дмитрий Азаров рассказал о том, какое пристальное внимание в последнее время уделяется Тольятти и насколько уже ощутимы результаты этой работы. «Это город, где формируется будущее Самарской области. Это абсолютно так. Я говорил об этом неоднократно. И те экономические показатели, которые сегодня фиксируются в Тольятти, свидетельствуют об этом в полном смысле слова», - подчеркнул Дмитрий Азаров. За первые шесть месяцев 2018 года рост товарооборота в Тольятти составил почти 25%. Если говорить про промышленное производство, то оно увеличилось на 26,5% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Было много вопросов, связанных с масштабными инфраструктурными проектами. В частности, задавался вопрос о сроках строительства моста через Волгу в районе Климовки. Дмитрий Азаров напомнил, что еще недавно не было даже проекта этого моста. Благодаря проведенной работе, Главгосэкспертиза РФ в начале прошлой недели одобрила проект его строительства. Это огромный шаг вперед, но предстоит еще много работы.
Зашла речь и об организации скоростного железнодорожного сообщения между Тольятти и Самарой. Как рассказал Дмитрий Азаров, в настоящий момент ведутся переговоры с РЖД. Чтобы данный маршрут был эффективным и максимально удобным для людей, необходимо, чтобы он проходил через аэропорт Курумоч. Сейчас прорабатываются вопросы стоимости прокладки железнодорожного пути через аэропорт.
Отдельно глава региона поблагодарил жителей Тольятти за участие в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу. Швейцарские игроки остались настолько довольны своим пребыванием в Тольятти, что рассматривают город в качестве постоянной тренировочной базы для сборной своей страны по футболу, пишет "Волжская коммуна".
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