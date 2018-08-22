Дмитрий Азаров намерен разобраться с увольнением 1400 сотрудников самарского подшипникового завода
22 августа 2018 14:00
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Напомним, ранее появилось сообщение "Самара прощается с Самарским подшипниковым заводом. Большинство работников завода Александра Швидака в августе уволены, новых контрактов нет. Через несколько месяцев он остановится навсегда. Кто-нибудь ответит за 1400 уволенных душ?".
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров намерен разобраться с увольнением 1400 сотрудников «Самарского подшипникового завода» (СПЗ). Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте в «Твиттере».
«В ближайшее время приеду на завод. Будем разбираться на месте»,– написал Дмитрий Азаров.
Фото из твиттера Николая Полянского.
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