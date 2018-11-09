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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Дмитрий Азаров и Сергей Анташев обсуждают бюджет Тольятти

9 ноября 2018 13:35
139
Дмитрий Азаров и Сергей Анташев обсуждают бюджет Тольятти
Он должен обеспечивать опережающее развитие Автограда по всем направлениям.

Бюджет второго по величине города Самарской области обсуждается на встрече Губернатора Дмитрия Азарова и мэра Тольятти Сергея Анташева.
Главный финансовый документ Автограда должен обеспечивать опережающее развитие Тольятти по всем направлениям. При этом необходимо и снижение долговой нагрузки, сообщает Департамент информационной политики региона.

Фото Департамента.
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Комментарии



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