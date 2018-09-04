Чиновники обсудят, что делать с долгами по зарплате строителей "Самара Арены"
4 сентября 2018 13:51
38
Сегодня, 4 сентября, в Роструде состоится совещание по проблемам строителей стадиона для чемпионата мира в Самаре.
Напомним, строители жалуются на то, что казанские подрядчики до сих пор не заплатили им за работу на "Самара Арене".
На совещании с участием врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова и врио министра труда региона Ирины Никишиной будут обсуждаться меры по погашению этой задолженности.
Люди ждут свои деньги с апреля, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
4 сентября 2018 13:51
Люди ждут свои деньги с апреля. Экономика региона
27
4 сентября 2018 09:54
Всего в собственности города находится 0,000247% акций газовой компании. Экономика региона
112
3 сентября 2018 13:35
В торговом центре на улице Спортивной обнаружено шестнадцать нарушений требований пожарной безопасности. Экономика региона
164
Финансы и Банки
4 сентября 2018 12:05
Чтобы участвовать в реалити-шоу, нужно быть клиентом Сбербанка, желать развития своего бизнеса и не бояться камеры. Финансы и Банки
103
3 сентября 2018 14:46
Акция действует до 5 декабря 2018 года. Финансы и Банки
276
1 сентября 2018 17:12
Также отмечается, что повышение ставки НДС коснётся не всех, а только две трети товаров и услуг. Финансы и Банки
1076
Строительство
1 сентября 2018 21:22
Строительство
617
1 сентября 2018 21:11
Строительство
578
1 сентября 2018 11:30
Речь идет о строительстве мостового перехода с двумя полосами движения. Строительство
345
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
553
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1824
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1755
Бизнес
30 августа 2018 23:41
В планах актёра открыть в России сеть таких школ. Бизнес
262
30 августа 2018 19:55
До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG Александра Федотова. Бизнес
236
29 августа 2018 22:07
В отличие от акций других инфраструктурных монополий бумаги «Газпрома» — одни из самых ликвидных на российском рынке. Бизнес
237
Новости компаний
4 сентября 2018 13:22
Сумма сопоставима примерно со стоимостью 1,5 ремонтных программ. Новости компаний
52
4 сентября 2018 09:03
Сотрудничество школы и АО «КНПЗ» длится уже около 20 лет. Новости компаний
201
30 августа 2018 10:29
Она расположится на Аллее Трудовой Славы. Новости компаний
421
29 августа 2018 19:21Услуги типографии ОФСЕТ
Существует масса современных способов изготовления блокнотов и календарей, наклеек и плакатов, календарей и папок. Новости компаний
110
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
507
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
370
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
366
Транспорт
4 сентября 2018 13:09
Победители региональных этапов будут отправлены в Сочи на финал конкурса. Транспорт
62
31 августа 2018 14:12
Тестовые испытания прошли уже в этом году. Транспорт
279
31 августа 2018 13:53
Там произошла авария на водоводе. Транспорт
211
31 августа 2018 10:56
Сертификат на покупку первого серийного автомобиля врио губернатора региона получил от президента ПАО «АвтоВАЗ». Транспорт
275
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
371
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
883
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1529
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1051
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1924
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1691
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
383
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1304
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
909
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
999
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
990
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
733
Мероприятия