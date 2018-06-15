Больше всего квартир на вторичном рынке в Самарской области предлагают в Тольятти

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 9 642 уникальных предложения к продаже, опубликованное в СМИ в мае 2018 года.На первом месте по количеству предложений лидирует Тольятти с 3635 квартирами. На втором – Самара – 3085 квартир. Замыкает список Похвистнево – 99 квартир.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в мае 2018 года составила 42 909 рублей.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 56 639 рублей, самая низкая – в Октябрьске – 22 677 рублей.Жигулевск продолжает сохранять лидерство по активности рынка: в мае 2018 года его индекс активности составил 7,2. Наименее активным в рассматриваемый период был Кинель (индекс активности 2,5). Под индексом активности мы понимаем отношение количества предложений к количеству жителей."Значительное увеличение значения средней удельной цены предложения – на 6,25% или 2 523 рубля по большей части обусловлено значительным изменением доли предложений оп г.Самаре. Если в апреле в экспозиции на изучаемых нами площадках было размещено чуть менее 1700 квартир, то в мае их стало почти в два раза больше.По отношению к маю 2017 года значение средней удельной цены предложения снизилось на 1 973 рубля или 4,4%", - говорит Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора – руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки.