3 мая истекает срок подачи налоговых деклараций за 2017 год

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До окончания декларационной кампании 2018 года остается чуть больше месяца. Федеральная налоговая служба напоминает, что гражданам, обязанным отчитаться о доходах за прошлый год, необходимо подать декларации по НДФЛ не позднее 3 мая.Декларация по форме 3-НДФЛ представляется, если за прошедший год налогоплательщик продал недвижимое имущество или автомобиль, сдавал в аренду квартиру или получал иные доходы, с которых не удерживался налог, например, выиграл в лотерею или получил в подарок недвижимость не от близких родственников. Такие виды доходов описаны в ст. 228 НК РФ.Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Полный список в ст. 227 НК РФ.Декларацию можно подать в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», предварительно заполнив онлайн. Также декларацию можно подать в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично либо направить почтой. Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала специальную программу «Декларация», которая сама производит расчет и формирует листы для печати.ФНС России обращает вниманием, что направление декларации не означает, что гражданин должен незамедлительно заплатить указанную в ней сумму налога. Исчисленный НДФЛ необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года. Также важно знать, что для получения налоговых вычетов направлять декларацию можно в любое время в течение года. На реализацию данного права налогоплательщика крайний срок 3 мая 2018 года не распространяется.В ближайшие дни, 23 ил 24 марта, проконсультироваться о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, а также получить помощь в заполнении декларации можно будет в любой налоговой инспекции в рамках Всероссийской акции «Дни открытых дверей», сообщает ФНС РФ.Часы работы инспекций:23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00;24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00.