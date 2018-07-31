2 и 3 августа в Самаре пройдут обучающие мероприятия Фонда президентских грантов для представителей НКО

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2 августа в городе Самаре Фонд президентских грантов проведёт практический семинар для представителей некоммерческих организаций Самарской области - соискателей грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.С 12:00 до 15:00 практический семинар для соискателей грантовой поддержки «Социальный проект: от идеи до президентского гранта» проведёт советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.У представителей некоммерческих организаций, которые примут участие в мероприятии, будет возможность разобрать основные этапы социального проектирования и детально проработать вопросы, которые вызывают больше всего нареканий у экспертов конкурса:как нужно формулировать и описывать проблему, которую решает их инициатива;как правильно отразить цели и задачи проекта и не перепутать первое со вторым;как составить грамотный календарный план, какие мероприятия он должен включать и зачем нужны ключевые контрольные точки;как составить убедительный бюджет и почему важно, чтобы все статьи бюджета были связаны с мероприятиями;на что обращать внимание при описании команды проекта.На практической части семинара будут разобраны проекты от некоммерческих организаций, которые не получили поддержку Фонда президентских грантов. Участники смогут понять, какие конкретно факторы повлияли на снижение рейтинга их заявок.3 августа с 09:30 до 17:00 представители Фонда президентских грантов совместно с экспертами по социальному проектированию проведут проектную мастерскую «От идеи к проекту» для участников конкурсов, подававших заявки в 2017-2018 гг., но ни разу не получавших поддержку фонда.Участие в семинарах фонда бесплатное.Фото: pixabay.com