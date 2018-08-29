В рамках кадрового проекта «Самарская траектория роста» проведут оценку руководителей муниципальных предприятий Самары
29 августа 2018 12:23
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30 августа в 09:40 в здании Самарского Университета по адресу ул. Академика Павлова, 1, главный корпус, состоится мероприятие в рамках реализации кадрового проекта Администрации Самары "Самарская траектория роста".
Пройдет оценка действующих руководителей муниципальных предприятий г.о. Самара – в тренинге примут участие более 30 человек.
Руководителям предстоит пройти тестирование, активную работу в группах, отработка конфликтных ситуациях.
Цель мероприятия выявить профессиональные навыки и умения каждого работника, умения создавать команду, стратегическое мышление и т.д., сообщает горадминистрация
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