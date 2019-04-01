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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В России выросли социальные пенсии

1 апреля 2019 12:56
129
В России выросли социальные пенсии
После индексации средний размер соцпенсии по старости увеличился на 182 рубля.

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в России выросли социальные пенсии. Они были проиндексированы на 2 %. Напомним, что соцпенсия выплачивается гражданам, достигшим пенсионного возраста и не заработавшим стажа,который необходимдля получения страховой пенсии.

После индексации средний размер соцпенсии по старости увеличился на 182 рубля. Теперь он составил 9 266 рублей в месяц. Соцпенсии детям-инвалидам и инвалидам детства I группы также увеличились и теперь их будут выплачивать в размере 13674 рубля и 13812 рублей.
По информации Минтруда, также с 1 апреля были увеличены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и пенсии членов их семей. Кроме того, выросли пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии для обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии работников летно-испытательного состава, пишет ТАСС.

Отметим, что ранее в России отложили запуск новой системы накопительной пенсии. Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) перенесли на неопределенный срок, пишет ФедералПресс.
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