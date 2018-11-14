Бюджет Самарской области планируется профицитным

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На заседании Самарской Губернской думы рассматривается проект закона Самарской области об областном бюджете на 2019 и плановый период период 2020-2021г. Проект представил министр управления финансамиБюджет предполагается профицитным:Доходы 136 894 млн.руб.Расходы 136 752 млн.руб.Приоритеты бюджетной политики:Ярко выраженная социальная направленность (70% расходов - на "социалку")Снижение уровня госдолгаБаланс между необходимой экономией и соблюдением всех социальных обязательств.Содокладчик по проекту бюджетаобозначил ряд перспективных направлений дальнейшей работы думы и Правительства:Увеличение доходов от использования гос.имуществаГибкий подход к предоставлению налоговых льгот бизнесу(повысит инвестпривлекательность), сообщает Департамент информационной политики региона.Губернаторподчеркнул, что эти вопросы требуют глубокого анализа, и предложил депутатам Госдумы подключаться к этой работе. В частности, по вопросу увеличения доходов от использования имущества будет создана рабочая группа под председательством Габибуллы Хасаева.