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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

111 работников Самарской губернской думы сократили

13 февраля 2017 12:09
61
На управленческих расходах в регионе в этом году планируют сэкономить 2,8 миллиарда рублей.

В Самарской губернской думе сократили 111 сотрудников. Кроме того, на постоянной основе, то есть с получением заработной платы, трудятся только 14 депутатов (в прошлом созыве их было 39). Об этом сообщил председатель парламента Виктор Сазонов, пишет 63.ru.
По его словам, за последние годы расходы на содержание думы сократились на 162,6 миллиона рублей. Из них экономия по 2017 году составила 63,6 миллиона рублей.

Напомним, что в 2017 году власти Самарской области решили уменьшить управленческие расходы на 2,8 млрд рублей. На сокращении зарплат чиновников правительство планирует сэкономить около 300 млн рублей.

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