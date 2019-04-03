30,8 млрд рублей получит СО из федерального бюджета на строительство "транспортного обхода" вокруг Тольятти и мост через Волгу

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Напомним, лично губернатороми региональным правительством проведена огромная работа по подготовке необходимой документации и защите интересов СО на федеральном уровне.Приложено максимум усилий для получения поддержки федерального правительства и включения объекта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной и инфраструктуры федерального проекта "Европа - Западный Китай".В итоге Самарская область выдержала серьёзную конкурентную борьбу с другими регионами и получила право на реализацию одного из крупнейших инфраструктурных проектов в стране.Сумма поступит в три этапа. Первый транш ожидается уже в этом году и составит чуть более 2 млрд рублей, в следующем регион получит 10,6 млрд, а в 2021 г. – 18,2 млрд.рублей.«К строительству моста приступим в этом году. Планируем, что он откроется для движения в 2024 году», - отметил Дмитрий Азаров в Послании.Общая протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,75 км - длина моста (будет включать 4 полосы движения), передает пресс-служба департамента информационной политики СО.