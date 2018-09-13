58% жителей Самарской области получают полностью «белые» зарплаты
13 сентября 2018 11:33
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Служба исследований HeadHunter выяснила, как часто соискателям предлагают «белые», «серые» и «чёрные» схемы оплаты труда. Опрос проводился с 6 по 21 августа 2018 года. В целом по России число сотрудников, получающих «серую» зарплату за два года выросло на 4%.
58% жителей Самарской области отметили, что получают «белые» зарплаты, 27% - «серые». 10% респондентов области уверяют, что им вообще никогда не предлагали работать официально. Самарская область находится на 10 месте по доле кандидатов, которые ответили, что на последнем (или текущем) месте работы они получали зарплату полностью неофициально. Так ответили 12% соискателей. А вот лидером этого рейтинга стала Омская область (20% сотрудников компаний с «черной» зарплатой).
33% самарцев уверены, что по сравнению с 2016 годом «серые» зарплаты стали предлагать значительно чаще. По мнению респондентов, в основном такая схема оплаты труда встречается в строительной сфере (46%), «чёрные» зарплаты – в сферах начала карьеры (24%) и туризме (21%). Наиболее «белыми» в этом смысле оказались банковская, научная и медицинская сферы.
На вопрос о важности «белой» зарплаты соискатели в этом году отвечали менее категорично, чем два года назад. Если в 2016 совокупная доля тех, кому важно, чтобы зарплата была полностью официальной, составляла 81%, то в 2018 году она составила 76%. И наоборот, доля тех, кому неважна «официальность» зарплаты выросла — с 17% до 22%. Наибольшая доля соискателей, которые не считают «белую» зарплату важной при трудоустройстве, оказалась в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа».
«Среди главных плюсов «белой» зарплаты соискатели, считающие это важным, выделяют в первую очередь оплачиваемые больничные и декретный отпуск - так ответили 62% респондентов Самарской области. В числе популярных ответов самарцев и правовая гарантия своевременных выплат зарплаты», - комментирует Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter.
22% самарцев уверяют, что им неважно будет ли у них «белая» зарплата. Особенно если вместе с неофициальным трудоустройством предложат оклад не менее, чем в полтора раза выше их текущего. В таком случае на «серую» или даже «чёрную» зарплату согласятся 67% соискателей области. 30% респондентов работать неофициально согласятся, если только предложение поступит от «компании-мечты», 22% соискателей подкупят руководящая позиция, а 18% - интересная отрасль деятельности компании. Лишь 16% ответили, что их ни в коем случае не устроит «серая» и «чёрная» зарплата.
Фото pixabay.com
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