8,4 млн рублей нужно для завершения реконструкции набережной у Ладьи
25 июня 2018 10:54
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В поправках предполагается учесть безвозмездные поступления из федерального бюджета (58,5 млн рублей), а также перераспределить имеющиеся средства внутри облбюджета, пишет Самру.ру.
ладья самараТак, 8,4 млн рублей в результате перераспределения пойдет на завершение реконструкции четвертой очереди набережной Волги в Самаре у Ладьи. Напомним, участок недавно был открыт для прохода, там построили новый фонтан, стационарный туалет, выложили дорожки плиткой, установили новые лавочки. В бюджетной документации не сказано, какие именно работы нужно провести на набережной еще.
Федеральные же средства пойдут на поддержку региональных кукольных театров (30 млн рублей), обеспечение льготников лекарствами (26,9 млн рублей), обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников (1,5 млн рублей).
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