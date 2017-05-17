В Самаре возбудили уголовное дело о поджоге 6 машин на ул. Стара-Загора

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16 мая в 01:30 в Отдел полиции №2 Управления МВД России по г.Самаре поступило сообщение о возгорании автомобилей на улице Стара-Загора.На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра парковочной площадки полицейские установили, что произошло возгорание 2-х отечественных автомобилей и 4-х иномарок. Двое транспортных средств выгорели полностью, остальные повреждены частично. В огне пострадали автомашины марок "ВАЗ-21043", "ВАЗ-21103", "Hyunday ix35", "Renault Koleos", "Toyota Camry" и "Toyota Rav4". Сотрудники органов внутренних дел установили владельцев машин, опросили их, провели поквартирный обход близлежащих домов с целью установления возможных очевидцев случившегося. По данному факту была назначена техническая экспертиза.Накануне, 16 мая, в результате проведенной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное повреждение или порча чужого имущества, путем поджога" возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все детали произошедшего. Сумма причиненного ущерба устанавливается, сообщает облМВД.