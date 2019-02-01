За январь 2019 года на полигоны ГУП «Экология» в Самарской области привезено на 4 тысячи тонн мусора больше
1 февраля 2019 10:44
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31 января в 21.00 в эфире информканала «Самара» (Россия-24) покажут программу «Клуб-24» по теме перехода в Самарской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Участие в ней приняли министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова, председатель правления ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров, директор ГУП «Экология» Константин Ряднов.
Напомним, с 1 января 2019 года на территории Самарской области заработал единый региональный оператор, отвечающий за вывоз мусора. Переход к этой системе организации работы необходим для синхронизации всех процессов обращения ТКО (твердых коммунальных отходов) у одной компании. Это позволит чётко контролировать сбор и сортировку мусора, его обезвреживание и захоронение, позволит избежать появления несанкционированных свалок, которых на сегодняшний день в Самарской области, по информации министерства энергетики и ЖКХ, более 500. Значительная часть действующих полигонов, куда свозился мусор, исчерпали свой ресурс и будут закрыты на рекультивацию, во избежание ухудшения экологической ситуации. Требуется строительство новых современных объектов и комплексов полного цикла переработки отходов. Это позволит значительно снизить экологическую нагрузку, обеспечить безопасность и сохранить здоровье людей. Выстраивание грамотной и природосберегающей системы обращения с ТКО на территории Самарской области – главные задачи на сегодня.
Как отметил Сергей Марков, вся техника, которая задействована в вывозе мусора, оснащена системой ГЛОНАС. Таким образом министерством и регоператором установлен полный контроль за тем, куда именно свозятся отходы. В случае появления новых несанкционированных свалок, ее ликвидацией, в случае отсутствия реакции собственника земли, займется регоператор. После чего выставит счет за оплату этих услуг владельцу.
Подводя итоги первого месяца работы, Михаил Захаров отметил, что глобальных проблем не произошло. Фактически к работе по вывозу мусора с контейнерных площадок регоператор приступил даже раньше – 30 декабря 2018 года.
«Свою работу мы оцениваем количеством обращений, поступающих на горячую линию. На сегодняшний день, около 1-1,5% от общего числа контейнерных площадок. Процесс транспортировки на сегодняшний день организован хорошо», - подчеркнул Захаров.
Он также рассказал, что на полигонах мусор принимается по весу, а не по объему, как это было ранее. Сотрудники «ЭкоСтройРесурс» в режиме реального времени контролируют данный процесс. Ожидается, что в 2019 году в Самарской области появится еще две сортировочных станции.
Константин Ряднов подчеркнул, что к этим изменениям на полигонах подготовились заранее – установлены автоматизированные системы учета веса, потому система отлажена. Взвешивание занимает около 40 секунд и водителю не нужно покидать кабину автомобиля.
«По итогам месяца, могу отметить, что мусора стали действительно вывозить больше. Если сравнивать с 2017 и 2018 годами, на 4 тысячи тонн мусора привезено больше. Это говорит о том, что система работает правильно. Потому что, видимо, раньше этот мусор разместили бы на незаконных свалках…», - отметил Константин Ряднов.
Собственники жилплощади 10 городских округов региона будут платить исходя из количества квадратных метров – 4,54 рубля за один квадратный метр вне зависимости от того, сколько людей прописаны в квартире или доме. Рассчитывается сумма по формуле: общая площадь квартиры*годовой норматив 0,091*единый тариф 598,16/12 месяцев.
Для жителей 27 муниципальных районов и Нефтегорска – будет применяться подушевая оплата – 97,20 с одного человека.
Министр энергетики и ЖКХ обратил внимание на то, что регоператору необходимо будет оплачивать экологический платеж за негативное влияние на внешнюю среду – 195 рублей с 1 тонны мусора, в 2018 году этот платеж составлял 94 рубля.
Как рассказала Марина Антимонова, 480 тысяч жителей Самарской области будут получать компенсацию за оплаченные услуги по вывозу твердых коммунальных услуг. Напомним, такие выплаты производятся на основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков жилищно-коммунальных услуг на основании заключенных соглашений об информационном взаимодействии. Гражданам не нужно дополнительно обращаться в органы соцзащиты – начисление будет происходить в автоматизированном режиме.
Категории льготополучателей, которые будут получать компенсацию:
федеральные льготополучатели (инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф) – более 190 000 человек,
региональные льготополучатели (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи) – 290 000 человек.
Первая выплата компенсации с учетом ТКО планируется в марте текущего года, при условии оплаты гражданами квитанций за данную услугу. Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится ежемесячно с 5-го по 25-е число путем перечисления суммы компенсации на лицевой счет гражданина, открытый им в кредитной организации, или через отделения связи.
Кроме того, региональный оператор установил коэффициент 0,7 для следующих категорий граждан:
одиноко проживающие пенсионеры, не получающие социальные выплаты;
дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей в возрасте 18-23 лет. Льгота принята в отношении социальной нормы жилья, которая установлена на территории Самарской области
Уже в феврале большинство жителей Самарской области получат прямые платежки от регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс». За исключением порядка 350 УК и ТСЖ Самары, которые проявили инициативу и выразили желание сотрудничать с региональным оператором в качестве юридических лиц. Жители таких домов получат первые квитанции со строчкой «Обращение с ТКО» в общем платежном документе.
По всем вопросам с квитанциями за услуги вывоза ТКО жителям Самарской области необходимо обращаться в call-центр +7 (846) 303-06-48 или в 22 центра обслуживания населения «ЭкоСтройресурса».
Министерством социально-демографической и семейной политики также организованы «горячие линии» на которых можно получить ответы на вопросы о компенсации за оплаченные услуги, сообщает пресс-служба облправительства.
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