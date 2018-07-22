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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Животноводство вредит атмосфере сильнее, чем нефтяные компании

22 июля 2018 23:57
119
Скот является крупным источником парниковых газов.
Животноводство вредит атмосфере сильнее, чем нефтяные компании.

Чтобы спасти планету от глобального потепления, человечеству придется перейти с говядины на сверчков 

Скот является крупным источником парниковых газов, передает РБК.

Видео здесь.
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