Жителей Самарской области ждет потепление

70

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде апреля средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений.Во вторник, 25 апреля, днем синоптики обещают погоду уюс прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется от +7 до +12 °C. Ветер западный 7−12 м/с.В среду, 26 апреля, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью похолодает от +2 до -3 °C, днем потеплеет — от 9 до 14 °C, сообщает Приволжское УГМС.