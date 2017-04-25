Жителей Самарской области ждет потепление
25 апреля 2017 12:36
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По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде апреля средняя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних многолетних значений.
Во вторник, 25 апреля, днем синоптики обещают погоду уюс прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется от +7 до +12 °C. Ветер западный 7−12 м/с.
В среду, 26 апреля, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью похолодает от +2 до -3 °C, днем потеплеет — от 9 до 14 °C, сообщает Приволжское УГМС.
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