Я нашел ошибку
Главные новости: 
Участников ожидают веселые и забавные игры.
Татьянин день отметят в центре «Мы вместе»
Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей.
В Самаре продавец торговой точки повторно реализовала алкоголь несовершеннолетнему, и попала под уголовное дело
При жизни Владимира Высоцкого многое связывало с Куйбышевом, ныне Самарой. Здесь он дал первые публичные концерты авторской песни, познакомился и подружился со многими известными людьми того времени, был участником знаковых мероприятий.
В Самаре отметят 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого
На стадионе
На стадионе "Самара-Арена" заканчивают строительство парника для будущего газона
В Самарской области разгорается спортивный скандал Речь идет о соревнованиях по сноукайтингу.
В Самарской области разгорается спортивный скандал
В Саратове суд арестовал двухмесячного младенца Мать по решению суда сама будет содержаться в СИЗО.
В Саратове суд арестовал двухмесячного младенца
Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов. Мероприятие проводит Литературный музей.
Самарцев приглашают на кинопоказ документального фильма о Владимире Высоцком, который снял Эльдар Рязанов
В Чапаевске столкнулись три машины, пострадала женщина, стоявшая около автомобиля Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы и груди.
В Чапаевске столкнулись три машины, пострадала женщина, стоявшая около автомобиля
сегодня  Среда, 24 января, 15:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/01:
USD 56.41
-0.22
EUR 69.07
-0.2
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жигулевский заповедник объявляет о начале областного фотоконкурса "Большой год -2018"

24 января 2018 09:29
135
Жигулевский заповедник объявляет о начале областного фотоконкурса
Задача конкурса: сфотографировать как можно больше видов птиц на территории Самарской области.

В конкурсе могут участвовать все жители области.
На конкурс принимаются четкие качественные снимки, сделанные в течение 2018 года на территории Самарской области с указанием места и даты фотосъемки, как с названием вида птицы, так и без него.
Засчитываются фотографии всех диких птиц (в т.ч. птенцов), обитающих на территории области, сделанные с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Не засчитываются фотографии домашних птиц, птиц в неволе, ручных птиц; птиц, выпущенных из неволи.
Не засчитываются фотографии без указания места и даты фотосъемки.
Номинации конкурса:
Видовое разнообразие (участник, сумевший сфотографировать наибольшее число видов птиц)
Редкий кадр (участник, сумевший сфотографировать самое интересное наблюдение года) Редкий вид (участник, сумевший сфотографировать наибольшее число редких видов или новый вид)
Птица года (участник, предоставивший самый интересный фоторепортаж о жизни птицы года – удоде).

Подведение итогов конкурса в феврале 2018, сообщает сайт Жигулевского заповедника.
Фотографии с указанием времени и места съемки высылаются по адресу: zhgz@mail.ru
Подробности можно посмотреть здесь.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
24 января 2018  11:30
На самарских пляжах появятся зоны для инвалидов При этом специализированные пляжи могут перейти в руки к частникам.
На самарских пляжах появятся зоны для инвалидов
При этом специализированные пляжи могут перейти в руки к частникам. Благоустройство региона
130
24 января 2018  11:25
Самарцы выберут парки, которые будут благоустроены в 2018 году Для этого в день выборов президента 18 марта организуют сбор голосов.
Самарцы выберут парки, которые будут благоустроены в 2018 году
Для этого в день выборов президента 18 марта организуют сбор голосов. Благоустройство региона
139
23 января 2018  22:44
После реконструкции улица Ташкентская соединит улицу Солнечную и Московское шоссе.
Свет к развязке на пересечении улиц Демократической и Ташкентской планируют подключить в апреле-мае
После реконструкции улица Ташкентская соединит улицу Солнечную и Московское шоссе.  Благоустройство региона
317
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
681
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
291
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10746
Весь список
Всё в Дом
22 января 2018  17:22
Ремонт уплотнителя стиральной машины
Ремонт уплотнителя стиральной машины
 Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя.  Всё в Дом
63
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
618
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
295
Весь список
ЖКХ
24 января 2018  12:18
Ликвидация повреждения на теплосети на Заводском шоссе в Самаре завершена На время работ потребители были переведены на резервную схему.
Ликвидация повреждения на теплосети на Заводском шоссе в Самаре завершена
На время работ потребители были переведены на резервную схему. ЖКХ
151
24 января 2018  10:54
СКС предупреждает: Долги за воду взыскиваются через суд Причём с недавнего времени эта процедура серьёзно упростилась.
СКС предупреждает: Долги за воду взыскиваются через суд
Причём с недавнего времени эта процедура серьёзно упростилась. ЖКХ
114
24 января 2018  09:14
Ремонтные работы на месте повреждения теплосети на Заводском шоссе в Самаре велись на протяжении всей ночи Повреждена теплосеть диаметром 900 мм.
Ремонтные работы на месте повреждения теплосети на Заводском шоссе в Самаре велись на протяжении всей ночи
Повреждена теплосеть диаметром 900 мм. ЖКХ
144
Весь список

Экология
24 января 2018  10:47
Ученые сочли, что слишком чистый воздух вреден Он значительно усугубить глобальное потепление.
Ученые сочли, что слишком чистый воздух вреден
Он может значительно усугубить глобальное потепление. Экология
114
24 января 2018  09:29
Жигулевский заповедник объявляет о начале областного фотоконкурса
Жигулевский заповедник объявляет о начале областного фотоконкурса "Большой год -2018"
Задача конкурса: сфотографировать как можно больше видов птиц на территории Самарской области.  Экология
135
18 января 2018  12:54
В Самарской области назвали участки дорог, где чаще всего встречаются дикие животные Список составил департамент охоты и рыболовства региона.
В Самарской области назвали участки дорог, где чаще всего встречаются дикие животные
Список составил департамент охоты и рыболовства региона.
Экология
687
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1453
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
473
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
453
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6667
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2449
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9372
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3218
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1888
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2320
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2197
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1846
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3459
Весь список

Мероприятия
Татьянин день отметят в центре «Мы вместе»
В Самаре отметят 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого
В честь своего 75-летия 2-я армия 27 января устроит салют для жителей Самары
Весь список
Популярное
за сегодня

В ТГУ состоялось расширенное заседание совета ректоров вузов Самарской области

460

Дмитрий Азаров осмотрел новую поликлинику в Южном городе

445

Глава региона примет все меры, чтобы сохранить ХК "Лада" в высшем эшелоне российского хоккея

385
за неделю

Соблюдая православные традиции: Дмитрий Азаров "окунулся в иордань на реке Самара"

2625

21 января скоропостижно скончался режиссер самарского драмтеатра Вячеслав Гвоздков

2589
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда