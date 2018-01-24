Жигулевский заповедник объявляет о начале областного фотоконкурса "Большой год -2018"
24 января 2018 09:29
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В конкурсе могут участвовать все жители области.
На конкурс принимаются четкие качественные снимки, сделанные в течение 2018 года на территории Самарской области с указанием места и даты фотосъемки, как с названием вида птицы, так и без него.
Засчитываются фотографии всех диких птиц (в т.ч. птенцов), обитающих на территории области, сделанные с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Не засчитываются фотографии домашних птиц, птиц в неволе, ручных птиц; птиц, выпущенных из неволи.
Не засчитываются фотографии без указания места и даты фотосъемки.
Номинации конкурса:
Видовое разнообразие (участник, сумевший сфотографировать наибольшее число видов птиц)
Редкий кадр (участник, сумевший сфотографировать самое интересное наблюдение года) Редкий вид (участник, сумевший сфотографировать наибольшее число редких видов или новый вид)
Птица года (участник, предоставивший самый интересный фоторепортаж о жизни птицы года – удоде).
Подведение итогов конкурса в феврале 2018, сообщает сайт Жигулевского заповедника.
Фотографии с указанием времени и места съемки высылаются по адресу: zhgz@mail.ru
Подробности можно посмотреть здесь.
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