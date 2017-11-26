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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жигулевская ГЭС открыла затворы плотины

26 ноября 2017 11:46
137
Жигулевская ГЭС открыла затворы плотины Осенний паводок сотрудники станции оценивают как временное явление.
Осенний паводок сотрудники станции оценивают как временное явление.

25 ноября в связи с высокой приточностью к створу Жигулевского гидроузла Жигулевская ГЭС (Филиал ПАО «РусГидро») открыла затворы водосливной плотины. Объем холостых сбросов составит около 1000 м3/с, сообщает сайт ГЭС.
По состоянию на 08-00 24 ноября отметка верхнего бьефа у плотины гидроузла достигла 52,90 м Балтийской системы высот (БС). Для того, чтобы не допустить форсировку уровня верхнего бьефа выше отметки НПУ (53 м БС), а также для соблюдения режима работы, установленного для Жигулевской ГЭС Федеральным агентством водных ресурсов, увеличен суммарный расход воды через гидроузел.
Сегодняшнее увеличение водосброса сотрудники станции оценивают как временное явление. «Снижения притока можно ждать после заморозков. Гидротехнические сооружения Жигулевской ГЭС функционируют в штатном режиме, сотрудники станции ведут круглосуточный контроль гидрологической обстановки», – комментирует ситуацию Олег Леонов, директор филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».

По данным наблюдений, большой осенний паводок – достаточно редкое явление. Максимальная величина притока к створу гидроузла в ноябре 2017 г. составила 9318 м3/с, что не характерно для этого времени года (для сравнения, в ноябре 2016 г. максимальный суммарный приток составил 6327 м3/с).

За 62 года работы Жигулевской ГЭС холостой сброс воды в осенний период производился в 1990 и в 2012 годах.

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