Жигулевская ГЭС открыла затворы плотины
26 ноября 2017 11:46
137
25 ноября в связи с высокой приточностью к створу Жигулевского гидроузла Жигулевская ГЭС (Филиал ПАО «РусГидро») открыла затворы водосливной плотины. Объем холостых сбросов составит около 1000 м3/с, сообщает сайт ГЭС.
По состоянию на 08-00 24 ноября отметка верхнего бьефа у плотины гидроузла достигла 52,90 м Балтийской системы высот (БС). Для того, чтобы не допустить форсировку уровня верхнего бьефа выше отметки НПУ (53 м БС), а также для соблюдения режима работы, установленного для Жигулевской ГЭС Федеральным агентством водных ресурсов, увеличен суммарный расход воды через гидроузел.
Сегодняшнее увеличение водосброса сотрудники станции оценивают как временное явление. «Снижения притока можно ждать после заморозков. Гидротехнические сооружения Жигулевской ГЭС функционируют в штатном режиме, сотрудники станции ведут круглосуточный контроль гидрологической обстановки», – комментирует ситуацию Олег Леонов, директор филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС».
По данным наблюдений, большой осенний паводок – достаточно редкое явление. Максимальная величина притока к створу гидроузла в ноябре 2017 г. составила 9318 м3/с, что не характерно для этого времени года (для сравнения, в ноябре 2016 г. максимальный суммарный приток составил 6327 м3/с).
За 62 года работы Жигулевской ГЭС холостой сброс воды в осенний период производился в 1990 и в 2012 годах.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
25 ноября 2017 16:05
Стела символизирует газовый факел. Благоустройство региона
318
24 ноября 2017 11:05
Это единственный памятник общественному деятелю в России. Благоустройство региона
475
23 ноября 2017 15:30
Кроме дорожных работ на плотине был произведен ремонт шлюзов. Благоустройство региона
469
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
53
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10600
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7599
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
224
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
139
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
231
ЖКХ
24 ноября 2017 14:34
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». ЖКХ
340
23 ноября 2017 17:30
Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей. Гарантия на трубу 50 лет. ЖКХ
281
21 ноября 2017 16:00
Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава – новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в... ЖКХ
373
Экология
26 ноября 2017 11:46
Осенний паводок сотрудники станции оценивают как временное явление. Экология
136
24 ноября 2017 12:39
В ходе прокурорской проверки выявлено 34 подобных объекта. Экология
173
23 ноября 2017 16:44
От уборки жилья зависит его внешний вид. Находиться в чистом помещении не только приятно, но и необходимо для здоровья. Экология
69
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4808
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1703
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8576
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2413
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9747
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2800
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1446
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1408
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1749
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1641
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1377
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3006
Мероприятия