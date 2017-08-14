Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже

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В четверг, 17 августа с 15.00 до 17.00 на береговой линии Октябрьского спуска (спуск ул. Лейтенанта Шмидта) пройдет экологическая акция «Чистые берега».Волонтерывместе с жителями города очистят берег Волги от мусора.Более 200 метров берега Волги предстоит убрать от бытового мусора, сухих веток и пищевых отходов.В акции примут участие волонтеры Городского волонтерского центра г.о.Самара, добровольцы молодёжного экологического движения «Чистый город» и сотрудники Библиотеки № 8. Приглашают присоединиться к акции всех неравнодушных жителей города.Целью мероприятия является не только наведение и поддержание чистоты берега Волги, но и привлечение внимания к экологической обстановке города, а также развитие в городе экологического волонтерства.Акция организована в рамках деятельности молодёжного экологического движения «Чистый город».Движение было создано в 2016 году по инициативе молодежи и уже организовало несколько крупных экологических мероприятий, среди которых серия субботников «Чистый город», в рамках которых более 4000 молодых людей убрали16 парков и скверов города.