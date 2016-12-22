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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В январе в Самарском регионе потеплеет

22 декабря 2016 13:18
157
По прогнозам синоптиков, декабрь в Самарской области станет самым холодным месяцем этой зимы.

Об этом говорилось 20 декабря на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области под председательством первого вице-губернатора — председателя регправительства Александра Нефедова.

Собрание было посвящено прохождению отопительного сезона на территории региона и выполнению мероприятий по обеспечению надежной работы объектов энергетики в предстоящие выходные и праздничные дни.
Сообщается, что всего с начала отопительного сезона произошло 413 технических отключений: 234 по водоснабжению, 132 по теплоснабжению и 47 по электроснабжению.
Это на 3% меньше по сравнению с прошлым годом, хотя температурный режим в декабре 2016 года значительно ниже среднемноголетних значений.

По прогнозам синоптиков, конец декабря будет снежным со средней температурой воздуха в дневные часы -5°С, ночью -13°С.
Ожидается, что декабрь станет самым холодным месяцем этой зимы, а в январе и феврале следующего года температурный режим будет в пределах нормы.

Напомним, 21 декабря в Самарской области зафиксирован абсолютный температурный минимум за весь период метеонаблюдений.
С 31 декабря по 9 января будут сформированы оперативные группы, дежурные аварийно-ремонтные бригады, созданы резервные запасы оборудования, инвентаря, топлива и разработан алгоритм межведомственного взаимодействия.
В минэнерго области и администрациях муниципальных образований будет организовано круглосуточное дежурство.
По информации министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Крайнева, доклады о текущей ситуации дежурным будут поступать каждые четыре часа, а при возникновении рисков технологического нарушения или при отключениях — каждый час, пишет Волга Ньюс.


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Комментарии



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