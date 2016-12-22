В январе в Самарском регионе потеплеет
22 декабря 2016 13:18
157
Об этом говорилось 20 декабря на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области под председательством первого вице-губернатора — председателя регправительства Александра Нефедова.
Собрание было посвящено прохождению отопительного сезона на территории региона и выполнению мероприятий по обеспечению надежной работы объектов энергетики в предстоящие выходные и праздничные дни.
Сообщается, что всего с начала отопительного сезона произошло 413 технических отключений: 234 по водоснабжению, 132 по теплоснабжению и 47 по электроснабжению.
Это на 3% меньше по сравнению с прошлым годом, хотя температурный режим в декабре 2016 года значительно ниже среднемноголетних значений.
По прогнозам синоптиков, конец декабря будет снежным со средней температурой воздуха в дневные часы -5°С, ночью -13°С.
Ожидается, что декабрь станет самым холодным месяцем этой зимы, а в январе и феврале следующего года температурный режим будет в пределах нормы.
Напомним, 21 декабря в Самарской области зафиксирован абсолютный температурный минимум за весь период метеонаблюдений.
С 31 декабря по 9 января будут сформированы оперативные группы, дежурные аварийно-ремонтные бригады, созданы резервные запасы оборудования, инвентаря, топлива и разработан алгоритм межведомственного взаимодействия.
В минэнерго области и администрациях муниципальных образований будет организовано круглосуточное дежурство.
По информации министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Крайнева, доклады о текущей ситуации дежурным будут поступать каждые четыре часа, а при возникновении рисков технологического нарушения или при отключениях — каждый час, пишет Волга Ньюс.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
22 декабря 2016 09:48
Город завершают украшать к Новому году. . Благоустройство региона
125
21 декабря 2016 13:29
Ситуацию обсудили в губернской думе. Благоустройство региона
168
19 декабря 2016 16:09
В перечень работ, к примеру, входит ежедневное мытье полов и сантехники (два раза в день), ежедневное подметание территории вокруг каждого туалета (на расстоянии... Благоустройство региона
278
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
7381
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
6808
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
4992
Всё в Дом
21 декабря 2016 16:10
В основном, устройство системы отопления определяется видом используемого топлива. Всё в Дом
40
19 декабря 2016 10:11Как правильно выбрать мебель для ванной
Обычно ванные комнаты не отличаются большой площадью, и потому дизайн ванной в целом и выбор мебели в ванную комнату становятся важным вопросом. Здесь... Всё в Дом
61
14 декабря 2016 08:52
Холодильник - то, что знакомо всем. Это самый наглядный и простой пример морозильного оборудования. Принцип действия бытового и промышленного... Всё в Дом
81
ЖКХ
22 декабря 2016 19:32
Был заменен фрагмент изношенного трубопровода длиной 4 метра. ЖКХ
41
22 декабря 2016 16:15
Управляющая организация в период с января по октябрь 2016 года незаконно применяла плату за содержание дома, превышающую размер платы, установленной решением... ЖКХ
135
22 декабря 2016 11:19
Размер долга предприятий ЖКХ региона составляет 1 млрд 277 млн рублей. ЖКХ
152
Экология
22 декабря 2016 13:18
По прогнозам синоптиков, декабрь в Самарской области станет самым холодным месяцем этой зимы. Экология
156
21 декабря 2016 13:51
Самарские активисты в течение более полугода проводили масштабный мониторинг. Экология
138
21 декабря 2016 13:35
Перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Экология
457
Видео
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
554
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
692
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
932
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
676
15 ноября 2016 09:12
Специальный репортаж Варвары Невской. Социум
817
13 ноября 2016 10:12
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди. Происшествия
692
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
775
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
1943
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
1602
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
10358
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
8529
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5268
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают