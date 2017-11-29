В первые дни декабря в Самарской области синоптики не ждут существенных осадков
29 ноября 2017 09:40
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В Гидрометцентре России дали предварительный долгосрочный прогноз на декабрь месяц в ряде регионов России. В частности, на Средней Волге предполагаемая среднемесячная температура составит -5°С...-6°С, что на 2-3 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 40-65 мм, что несколько больше обычного.
В первые дни декабря синоптики не ждут существенных осадков, дневная температура в пределах -6°С...-11 °С, ночью до -17 °С. А вот, к середине первой декады месяца ожидается снег, мокрый снег и повышение температуры до оттепели. В конце первой десятидневки местами слабый снег и подморозит днем до -5°С...-10 °С, на дорогах гололедица.
К началу второй декады снова ожидается снег и мокрый снег, налипание снега на провода и деревья, гололедные явления, дневная температура близкая к нулю.
В середине месяца ожидается серьезное похолодание, без существенных осадков. Температура ночью -21°С...-26 °С, днем -13...-18 градусов. В конце второй десятидневки небольшой снег и ослабление морозов до -1°С...-6°С.
К началу третьей декады без осадков и морозы вновь ненадолго окрепнут: ночью до -18°С...-23°С, днем до -10°С...-15°С. Завершится декабрь потеплением, пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем -3°С...+2°С. На дорогах будет скользко, пишет КТВ-Луч.
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