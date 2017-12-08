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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В нацпарке Самарская Лука было изъято 900 м сетей

8 декабря 2017 12:46
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В нацпарке Самарская Лука было изъято 900 м сетей Рейды государственной инспекции в предпраздничные и праздничные дни контроль еще более усилятся.
Рейды государственной инспекции в предпраздничные и праздничные дни контроль еще более усилятся.

Государственной инспекцией национального парка «Самарская Лука» при патрулировании акватории на береговой полосе Рождественского участкового лесничества в квартале № 22 были обнаружены спрятанные сети, замаскированные под строительный мусор. В ходе оперативных мероприятий было изъято 900 м сетей из лески и 900 м плетеных сетей из капронового шнура. Хозяин данного «склада» обнаружен не был. Государственными инспекторами по охране территории национального парка было принято решение об изъятии запрещенных орудий лова для дальнейшего уничтожения с фото- и видеофиксацией, сообщает пресс-служба нацпарка.

Рейды государственной инспекции по охране территории в зимнее время будут производиться, кроме пеших и автомобильных, и на снегоходах, а в предпраздничные и праздничные дни контроль еще более усилятся. Также будет осуществляться контроль за проездом по так называемому «зимнику». В соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Самарской области временный проезд по «зимнику» разрешен при строгом соответствии ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» — при наличии разрешения от национального парка «Самарская Лука».

Временный проезд по маршруту «Белые домики» — Шелехметь разрешен на легковом автотранспорте при наличии соответствующего разрешения или путевки на турмаршруты национального парка. Разрешение на проезд на легковом автотранспорте можно оформить в центральной конторе национального парка и в конторах Рождественского объединенного участкового лесничества и Александровского участкового лесничества. Путевки на турмашруты оформляются в центральной конторе, в представительствах национального парка и конторах участковых лесничеств.

Отсутствие разрешения является нарушением установленного режима национального парка «Самарская Лука», что влечет наложение штрафа до 4 тысяч рублей.

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