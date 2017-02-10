В нацпарк Самарская Лука вернулась семья волков
10 февраля 2017 10:28
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В национальном парке «Самарская Лука» продолжаются рейды по выявлению снегоходчиков, которые катаются по территории парка вне официальных разрешенных снегоходных маршрутов, не имеют разрешительных документов на посещение парка, заезжают на территорию особо охраняемой и заповедной зон, нарушая таким образом режим особо охраняемой природной территории. Госинспекторы национального парка работают при содействии полиции и других надзорных органов. Благодаря такому усиленному контролю за последние недели количество нарушителей снизилось значительно — был составлен только один протокол и изъят один снегоход.
Возможно потому, что в лесах нацпарка установилась относительная тишина, свойственная зимнему периоду, госинспекторам удалось наблюдать редкую за последнее десятилетие картину: семья волков гнала лося. По данным учетов, начиная с 2005 года, на Самарской Луке не наблюдались ни одной постоянно живущей семьи волков. Единичные заходы отдельных особей были, но в целом плотность заселения волками территории Самарской Луки составляла в последнее десятилетие 0,001 на один гектар, то есть волки исчезли с территории Самарской Луки. И вот такой редкий случай — целая семья на охоте, сообщается на сайте нацпарка.
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