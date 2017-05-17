В Тольятти убрали несанкционированную свалку

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Еще на одну свалку в городе стало меньше. Предприятие синтетических каучуков «СИБУР Тольятти» помогло ликвидировать несанкционированную свалку в районе улицы Новозаводской г.Тольятти. Мероприятие состоялось в рамках ежегодной федеральной акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» и приурочено к Году экологии в России.Расчистка территории осуществлялась с помощью заводской техники. При помощи погрузчика и самосвала было собрано и вывезено на полигон 110 тонн твердых бытовых отходов и строительного мусора, поверхность земли выровнена бульдозером. Площадь убранной территории составила почти 0,5 га, сообщает ООО "СИБУР Тольятти" / АО "Тольяттисинтез".