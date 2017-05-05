В Сызрани отработанные нефтепродукты сливали в землю

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Следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.По версии следствия, на земельном участке, расположенном в помещении по улице Заводской в городе Сызрань, обнаружена установка для перегонки нефти, с использованием ректификационной колоны. Из помещения, в котором расположена нефтеперерабатывающая установка, выходит труба, по которой отработанные нефтепродукты сбрасываются в слои почвы. Территория загрязнена нефтепродуктами.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.