В Сергиевском районе расчистили озеро Банное
20 ноября 2017 22:52
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Проведенные работы должны снизить возможность повторного загрязнения озера, снизить процессы разложения органических веществ, уменьшить накопление продуктов распада, улучшить состав полезной микрофлоры водоема, в результате начнутся процессы восстановления биологического равновесия и биологического самоочищения озера.
«Надеюсь, со временем флора и фауна озера Банное полностью восстановятся, а жители района будут ответственно относиться к соблюдению порядка и чистоты рядом с ним» - отметил врио министра лесного хозяйства Александр Ларионов.
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