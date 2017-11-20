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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Сергиевском районе расчистили озеро Банное

20 ноября 2017 22:52
149
Проведенные работы должны снизить возможность повторного загрязнения озера, снизить процессы разложения органических веществ, уменьшить накопление продуктов распада, улучшить состав полезной микрофлоры водоема, в результате начнутся процессы восстановлени
Проект расчистки водного объекта включал следующий комплекс мероприятий: удаление древесно-кустарниковой растительности по берегам водного объекта; расчистка акватории озера от водной растительности; расчистка дна озера от донных отложений; восстановление растительного покрова на прилегающей к озеру территории, нарушенного в процессе производства работ по расчистке озера, сообщает samru.ru со ссылкой на минлесхоз Самарской области.

Проведенные работы должны снизить возможность повторного загрязнения озера, снизить процессы разложения органических веществ, уменьшить накопление продуктов распада, улучшить состав полезной микрофлоры водоема, в результате начнутся процессы восстановления биологического равновесия и биологического самоочищения озера.

«Надеюсь, со временем флора и фауна озера Банное полностью восстановятся, а жители района будут ответственно относиться к соблюдению порядка и чистоты рядом с ним» - отметил врио министра лесного хозяйства Александр Ларионов.

 
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Комментарии



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