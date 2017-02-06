В Самарской области за выходные слой снега увеличился на 5-12 см

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За прошедшие выходные и в ночь на 6 февраля с.г. повсеместно по области прошли снегопады, отмечались метели. Интенсивность их была различной - от умеренных, до сильных. Количество осадков за этот период составило от 5 до 13 мм. Высота снежного покрова на утро 6 февраля равнялась 40 - 65 см, в Клявлино, Кинель Черкассах и Серноводске 72-79 см.Слой снега в результате снегопада увеличился на 5-12 см. С уходом циклона на восток территории России интенсивность снегопадов ослабевает и в ближайшие дни ожидается небольшой снег только местами, сообщает Приволжское УГМС.