В Самарской области выстраивается система прогнозирования и снижения выбросов в окружающую среду

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По поручению Губернатора Самарской области, министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования совместно с главами муниципальных образований необходимо организовать работу с промышленными предприятиями по вопросам обеспечения координации деятельности в сфере охраны окружающей среды.Анализ информации, представленной администрациями городских округов Самарской области, показал, что в муниципалитетах предприняты меры по налаживанию взаимодействия с предприятиями по вопросам экологической безопасности жителей региона.Так, в городском округе Тольятти постановлением администрации городского округа от 10.10.2018 создана рабочая группа по разработке мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в городе, в состав которой вошли представители крупных промышленных предприятий. Одно из первых решений рабочей группы — консолидированное финансирование приобретения передвижной лаборатории для осуществления мониторинга состояния атмосферного воздуха.В Жигулевске действует Совет директоров промышленных предприятий, который в ноябре 2018 года рассмотрел вопросы по усилению производственного экологического контроля и необходимости внедрения экологически безопасных технологий.На территории городского округа Самара создана межведомственная рабочая группа по вопросам охраны атмосферного воздуха.По информации администрации городского округа Чапаевск, предприятиями, вносящими наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха, заключены соглашения о порядке взаимодействия в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.На совещании органам местного самоуправления было рекомендовано продолжить в активном режиме взаимодействие с предприятиями по вопросам охраны окружающей среды и сформировать прогнозные показатели по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в муниципальных образованиях на период с 2019 по 2024 гг.«Один из важнейших факторов, обеспечивающих благоприятные условия для жителей региона, – это прогнозирование и снижение выбросов в окружающую среду. Этому вопросу огромное внимание уделяет Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров, — отметила в заключении заместитель министра – руководитель департамента окружающей среды, — Еще раз хочу подчеркнуть, что всем муниципальным образованиям необходимо четко выстроить эту работу в тесном взаимодействии с промышленными предприятиями для достижения максимально позитивных результатов», передает пресс-служба облправительства.По результатам рабочего совещания, органам местного самоуправления рекомендовано:— обеспечить координацию деятельности в сфере охраны окружающей среды предприятий, расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований Самарской области, в том числе по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;— ежегодно представлять в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области информацию о прогнозных показателях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в муниципальном образовании в период с 2019 г. по 2024 г., в том числе в разрезе промышленных предприятий.— направить предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах II категории негативного воздействия на окружающую среду (подлежащих региональному государственному экологическому надзору) и обязанных разработать мероприятия по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.