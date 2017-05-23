В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»

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26-27 мая в ГБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Жигули» (п. Зольное, ул. Зеленый берег, 11) состоится ХХI областной слёт юных лесоводов «Друзья леса».В мероприятии примут участие 22 команды школьных лесничеств из Безенчукского, Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Кошкинского, Красноярского, Нефтегорского, Новобуянского, Рачейского, Сергиевского, Ставропольского, Шенталинского, Похвистневского районов, а также из г.о. Самара.Программа слёта включает в себя пять этапов: «Лесоведение и лесоводство», «Защита леса от болезней и вредителей», «Охрана лесов от пожаров», «Лесовосстановление», «Лесные Следопыты». Конкурсантам предстоит показать свои знания морфологии лесных растений, основ лесного дела – энтомологии, ботаники, лесовосстановления, лесоведения, дендрологии, таксации деревьев и круглых лесоматериалов.В числе запланированных заданий для юных лесников – представление команд; определение деревьев и кустарников, вредителей леса; распознавание голосов птиц; применение правил сбора и хранения лесных семян, способов посадки культур, методов тушения лесных пожаров; использование средств пожаротушения.Кроме того, ребята продемонстрируют навыки и умения ориентирования на местности, проведения инструментальных измерений в лесу, определения съедобных и несъедобных грибов, оказания первой медицинской помощи.По итогам конкурса всем участникам будут выданы дипломы, а победителям – ценные призы:I место – переходящий приз «Меч Колесова» и планшеты;II место – смартфоны;III место – 4 G-модемы,Организатором слёта выступило ГКУ «Самарские лесничества».По итогам слёта победители и призеры будут представлять Самарскую область на Межрегиональном слете школьных лесничеств ПФО.