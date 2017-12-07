Я нашел ошибку
Главные новости: 
Президент АВТОВАЗ Николя Мор получил должность в концерне Renault. При этом он остается руководителем тольяттинского автозавода.
Президент АВТОВАЗ Николя Мор получил должность в концерне Renault
В Самарской области началась операция «Елочка» Разработаны маршруты патрулирования территории лесного фонда.
В Самарской области началась операция «Елочка»
В Безенчуке поезд насмерть сбил мужчину По предварительным данным он был нетрезв.
В Безенчуке поезд насмерть сбил мужчину
В Самарской области похолодает По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают.
В Самарской области похолодает
Двое школьников в Саратове выстрелили себе в руки из пистолета Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
Двое школьников в Саратове выстрелили себе в руки из пистолета
У жителя Жигулевска нашли пакет с марихуаной Подозреваемый пояснил, что хранил запрещенное вещество в целях личного употребления.
У жителя Жигулевска нашли пакет с марихуаной
В ПВГУС в Тольятти прошло очередное мероприятие в рамках Всероссийской акции
В ПВГУС в Тольятти прошло очередное мероприятие в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"
Акция «Мобильный розыск» в Самарской области завершается Во втором полугодии около 100 проверенных в рамках акции автолюбителей оказались в должниках.
Акция «Мобильный розыск» в Самарской области завершается
сегодня  Четверг, 7 декабря, 11:40
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/12:
USD 58.93
0.24
EUR 69.71
0.08
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области похолодает

7 декабря 2017 11:04
44
В Самарской области похолодает По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают.
По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают.

По сведению Гидрометцентра России в первой декаде декабря средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на  4° выше средних многолетних значений.
  В связи с выносом на районы Средней Волги теплого влажного воздуха Средиземноморья погода предстоящей рабочей недели останется неустойчивой с осадками, туманами, гололёдными явлениями. Наиболее обильные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, прошли 5 и 6 декабря, к концу недели их интенсивность уменьшится, произойдет понижение температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.

Ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха -6...-11 °C. Днем облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха -3 ... -8 °C. На дорогах местами гололедица.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
6 декабря 2017  21:35
По словам специалистов Гидрометеоцентра, за минувшие сутки в Самаре выпало 32 миллиметра осадков, что составляет почти 70 процентов месячной нормы. В ближайшие дни снегопад ослабится, но не прекратится.
В ближайшие сутки коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме
По словам специалистов Гидрометеоцентра, за минувшие сутки в Самаре выпало 32 миллиметра осадков, что составляет почти 70 процентов месячной нормы. В ближайшие дни... Благоустройство региона
337
6 декабря 2017  16:50
Улицу Ново-Садовую от Полевой до Первомайской перекрыли для движения транспорта в 2012 году в рамках выполнения работ по продлению ветки метрополитена.
Улицу Ново-Садовую от Первомайской до Полевой откроют после работ по очистке снега, возможно, уже сегодня
Улицу Ново-Садовую от Полевой до Первомайской перекрыли для движения транспорта в 2012 году в рамках выполнения работ по продлению ветки метрополитена.  Благоустройство региона
532
5 декабря 2017  17:58
Начали украшать елку иллюминационными гирляндами со светодиодными лампами в количестве 1237 штук, длина гирлянд – порядка 800 метров. Также на елке закрепляют 28 светодиодных панно «Свеча».
На площади Куйбышева начали украшать новогоднюю елку
Начали украшать елку иллюминационными гирляндами со светодиодными лампами в количестве 1237 штук, длина гирлянд – порядка 800 метров. Также на елке закрепляют 28... Благоустройство региона
378
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
165
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
143
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10631
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
310
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
183
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
297
Весь список
ЖКХ
4 декабря 2017  12:24
УК «ЖКС» сокращает объем долга и стимулирует клиентов к тому же Всех жильцов призывают своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги!
УК «ЖКС» сокращает объем долга и стимулирует клиентов к тому же
Всех жильцов призывают своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги! ЖКХ
287
30 ноября 2017  17:01
Эффективная охрана труда – дело важное и интересное
Эффективная охрана труда – дело важное и интересное
 В СКС состоялось выездное заседание областной межведомственной комиссии по охране труда под председательством  врио министра труда, занятости и... ЖКХ
250
24 ноября 2017  14:34
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Жители Самарской области теперь могут оперативно узнавать, есть ли у их УК или ТСЖ задолженность по коммунальным платежам
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».  ЖКХ
903
Весь список

Экология
7 декабря 2017  11:04
В Самарской области похолодает По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают.
В Самарской области похолодает
По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают. Экология
44
6 декабря 2017  10:51
В Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков
Об этом сообщает Приволжское УГМС. Экология
340
6 декабря 2017  10:35
Самарские активисты ОНФ предложили подкреплять экологическое просвещение практическими навыками Такой подход позволит реально изменить сознание жителей.
Самарские активисты ОНФ предложили подкреплять экологическое просвещение практическими навыками
Такой подход позволит реально изменить сознание жителей. Экология
150
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5405
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1975
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8870
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2649
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10345
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3023
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2388
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1628
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1980
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1876
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1581
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3212
Весь список

Мероприятия
Выставка «Коллажи Жака Превера» откроется в Самаре
Центральная городская библиотека им. Крупской отмечает 95-летие
Общественная организация «Цыганская национально-культурная автономия г.о.Самара» презентует собственный официальный сайт
Весь список
Популярное
за сегодня

ФАС России 4 декабря выявила нарушения в закупке на содержание дорог в Самарской области на 2,1 млрд (закупка аннулирована)

155

В ближайшие сутки коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме

144

В Самарской области в ДТП с большегрузами погиб водитель и пострадал ребенок

136
за неделю

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

2051

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1855

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

1822
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда