В Самарской области похолодает

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По сведению Гидрометцентра России в первой декаде декабря средняя температура воздуха в Самарской области ожидается на 4° выше средних многолетних значений.В связи с выносом на районы Средней Волги теплого влажного воздуха Средиземноморья погода предстоящей рабочей недели останется неустойчивой с осадками, туманами, гололёдными явлениями. Наиболее обильные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, прошли 5 и 6 декабря, к концу недели их интенсивность уменьшится, произойдет понижение температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.Ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха -6...-11 °C. Днем облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха -3 ... -8 °C. На дорогах местами гололедица.