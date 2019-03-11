В Самарской области побит рекорд по количеству осадков
11 марта 2019 13:28
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В воскресенье, 10 марта, на метеостанции Авангард в Алексеевском районе региона выпало рекордное количество осадков. Как сообщили в Приволжском УГМС, за сутки показатель составил 8,7 мм, что на 3,3 мм больше прошлого максимума.
Предыдущий рекорд установили еще в 1978 году. Ранее рекорд по количеству осадков зафиксировали в Тольятти, Челно-Вершинах и Клявлино, пишет ТРК "Терра".
Фото: pixabay.com
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