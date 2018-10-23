Я нашел ошибку
Главные новости: 
К участию в городском фестивале допускаются жители Самары основной медицинской группы, имеющие допуск врача, в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I – XI ступеням комплекса ГТО соответственно.
В Самаре пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Во время пресс-конференции высокую значимость данного выявления пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотов товаров службы ТКПВТ Самарской таможни Сергей Бибиков.
К своему профессиональному празднику самарские таможенники провели пресс-конференцию по выявлению контрафактных товаров
На лекции расскажут об интересной фигуре в истории русского искусства начала ХХ века,второй жене А.Толстого, художнице-авангардистке, Софье Дымшиц.
‏В самарском литературном музее пройдет лекция: «Русский авангард. Софья Дымшиц»
На проезжей части отремонтировали дорожное полотно (верхний слой покрытия) и порядка 30-ти смотровых колодцев. Также общественники обратили внимание на ливневую канализацию.
Самарские общественники приняли участие в приемке ремонта улицы Лесная
В голосовании могут принять участие физические лица, граждане, проживающие на территории Самарской области.
С 4 ноября стартует общественное голосование региональной акции «Народное признание - 2018»
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
В Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах
27, 28 октября.
Мега КВН: В Самаре состоится полуфинал Лиги трудовой молодежи Самарской области
Сегодня на повестке четыре долгостроя (Самара).
Дмитрий Азаров встретился с дольщиками проблемных объектов строительства
сегодня  Вторник, 23 октября, 17:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/10:
USD 65.31
-0.5
EUR 75.37
0.05
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий

23 октября 2018 13:02
195
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах.
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 23 октября до 19 часов 24 октября в Самарской области ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью ветер южный 5-10 м/с; днем ветер южный 7-12 м/с. Днем 24 октября местами по Самарской области порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью 2; 7 °С, днем 7; 12 °С, в Самаре ночью 5; 7 °С, днем 10; 12 °С.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
23 октября 2018  10:36
На вазоны к старым зданиям в Самаре денег не хватило Но в дальнейшем их планируют восстановить.
На вазоны к старым зданиям в Самаре денег не хватило
Но в дальнейшем их планируют восстановить. Благоустройство региона
136
22 октября 2018  15:20
Парк начали приводить в порядок в 2017 году по инициативе жителей Кировского района.
Обновленный парк Металлургов в Самаре открылся для посетителей
 Парк начали приводить в порядок в 2017 году по инициативе жителей Кировского района. Благоустройство региона
332
22 октября 2018  12:03
2 300 нелегальных гаражей уже ликвидированы в Самаре Работа продолжится.
2 300 нелегальных гаражей уже ликвидированы в Самаре
Работа продолжится. Благоустройство региона
480
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
15 октября 2018  22:04
Покупка стиральной машины полуавтомат
Покупка стиральной машины полуавтомат
 Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины.  Капитальный ремонт в Самаре
255
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2755
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
479
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1152
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1175
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
500
Весь список
ЖКХ
23 октября 2018  09:38
Ремонт водопроводных сетей в Самаре идет без остановки Только так можно обеспечить работу сетей водоснабжения и водоотведения.
Ремонт водопроводных сетей в Самаре идет без остановки
Только так можно обеспечить работу сетей водоснабжения и водоотведения. ЖКХ
139
22 октября 2018  13:26
В «РКС-Самара» состоялся семейный праздник – День отца
В «РКС-Самара» состоялся семейный праздник – День отца
Мероприятие прошло уже в пятый раз. ЖКХ
228
19 октября 2018  09:51
Более 32 млн рублей оплачено должниками в Самаре за водоснабжение и водоотведение по судебным приказам и исполнительным листам.
Более 32 млн рублей оплачено должниками в Самаре за водоснабжение и водоотведение по судебным приказам и исполнительным листам
Очень важно не накапливать неоплаченные квитанции. ЖКХ
162
Весь список

Экология
23 октября 2018  13:02
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах.
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах. Экология
194
22 октября 2018  09:30
В Самарской области похолодает На неделе синоптики обещают дожди.
В Самарской области похолодает
На неделе синоптики обещают дожди. Экология
385
18 октября 2018  12:50
11 000 саженцев различных видов деревьев посадят в Самарской области Первая встреча пройдет в субботу, 20 октября, в 10:00 в Загородном парке.
11 000 саженцев различных видов деревьев посадят в Самарской области
Первая встреча пройдет в субботу, 20 октября, в 10:00 в Загородном парке. Экология
232
Весь список


Видео
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
434
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
434
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
498
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
465
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
913
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
742
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
771
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1170
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1210
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2319
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1730
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1908
Весь список

Мероприятия
‏В самарском литературном музее пройдет лекция: «Русский авангард. Софья Дымшиц»
На площадке Самарского университета пройдет Всероссийский театральный фестиваль “Увертюра”
В Самаре на Самарской площади у памятника Маршалу Устинову юнармейцы принесут присягу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные