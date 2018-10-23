В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 23 октября до 19 часов 24 октября в Самарской области ожидается облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью ветер южный 5-10 м/с; днем ветер южный 7-12 м/с. Днем 24 октября местами по Самарской области порывы 15-18 м/с.Температура воздуха по области ночью 2; 7 °С, днем 7; 12 °С, в Самаре ночью 5; 7 °С, днем 10; 12 °С.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.