В Самарской области начало июня теплом не порадует
30 мая 2017 11:10
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Руководитель Самарского центра по гидрометелорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Анурова в связи с бушевавшим в Москве ураганом рассказала, чего стоит опасаться жителям нашего региона, пишет Волга Ньюс.
По данным на 9 утра 30 мая тот атмосферный фронт, который вызвал чрезвычайную ситуацию в Москве, пройдет севернее нашей области. "Мы даем прогноз, что ближе к концу сегодняшнего дня местами, при прохождении фронта ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Такие порывы будут наблюдаться не повсеместно. И в последние дня мая это не редкое явление, особенно в этом году. Проще говоря, крыши срывать не будет. Но мы стоим на страже каждый час, и если вдруг что-то будет меняться в худшую сторону, то мы сообщим населению через МЧС", — заметила Анурова.
"Меры предосторожности соблюдать, конечно, нужно, — прокомментировала она. — Где-то дерево гнилое может стоять, где-то рабочие могут некачественно закрепить металлический лист и т. д. Поэтому если вы видите, что ветер усиливается, то лучше зайти в какое-нибудь здание, в магазин и переждать. В летний период эти явления носят очень кратковременное действие. Быстро налетают и относительно быстро уходят".
Также начальник Самарского УГМС рассказала Волга Ньюс, как скоро к нам придет теплая погода. Увы, прогноз синоптиков оказался неутешительным.
"Похоже, начало июня будет охарактеризовано неустойчивой погодой, — говорит Людмила Анурова. — Завтра в Самаре мы ожидает +12-16, и до конца недели каждый день будут проходить небольшие и умеренные дожди. Могу сказать, что в этом году в первый раз за последние 11 лет май показал среднемесячную температуру ниже нормы".
Первая декада июня, по словам руководителя самарского Гидрометцентра, тоже будет на 1-2 градуса холоднее чем обычно.
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