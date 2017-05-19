В Самарской области на выходных потеплеет

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В субботу, 20 мая, переменная облачность без осадков. Ночью также похолодает от 7 до 12 °C, а днем потеплеет от 21 до 26 °C. Ветер неустойчивый слабый, сообщают в Приволжском УГМС.Днем в воскресенье 21 мая, переменная облачность. Местами кратковременный дождь.Ветер юго-западный 7-12 м/с.Температура воздуха 22 ... 27 °C, на северо-западе до 17 °C.