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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области на выходных потеплеет

19 мая 2017 13:36
119
В Самарской области на выходных потеплеет
В воскресенье возможен кратковременный дождь.

В субботу, 20 мая, переменная облачность без осадков. Ночью также похолодает от 7 до 12 °C, а днем потеплеет от 21 до 26 °C. Ветер неустойчивый слабый, сообщают в Приволжском УГМС.

Днем в воскресенье 21 мая, переменная облачность. Местами кратковременный дождь.
Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха 22 ... 27 °C, на северо-западе до 17 °C.
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Комментарии



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