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В начале недели, с понедельника по четверг в Самарской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит -1 ... +4 °C.Ночью столбик термометра покажет -0 ... -5 °C.Сильного ветра синоптики не прогнозируют.ПВ целом по сведению Гидрометцентра России в первой декаде ноября средняя температура воздуха ожидается на 2° выше средних многолетних значений, сообщает Приволжское УГМС.