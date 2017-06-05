В Самарской области наиболее активным защитникам природы были вручены государственные награды и звания «ЭкоЛидер»

Я нашел ошибку
Главные новости: 
О необходимости внести такую поправку в правительственный законопроект о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов заявил Владимир Мединский.
Кремль, Госдума и Минкомсвязи не поддержали поправку о досудебной блокировке пиратских сайтов
Миллиардер сыграет самого себя.
Михаил Прохоров снимется в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»
По словам министра иностранных дел Черногории Срджана Дармановича, российская разведка «открыто» поддерживает черногорскую оппозицию, которая выступает против НАТО.
Черногория официально стала членом НАТО
За его выдающуюся работу в области режиссуры, драматургии и кинематографа.
Европейская киноакадемия присудила премию российскому режиссеру Александру Сокурову
В суд направлено уголовное дело по факту 31 эпизода мошенничества.
В Тольятти индивидуальный предприниматель ООО «Камелия» обвиняется в мошенничестве
Площадки покрыты щебнем, огорожены забором, въезды на территории ограничены автоматическими шлагбаумами. На въездах на участки располагаются будки охраны, на которых установлены рекламные вывески.
В Самаре ООО «Лидер» и его директор оштрафованы на 2 миллиона рублей за самовольное размещение автостоянок
Суд признал Петросянца и Реймова виновными и назначил наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы соответственно, обоим суд определил отбывать назначенное наказание в исправительной колонии строгого режима.
В Тольятти двое мужчин задушили и ограбили хозяина дома, теперь они надолго лишатся свободы
Он должен получить в счёт компенсации морального вреда 180 тысяч рублей.
АвтоВАЗ отказал в выплате 500 тысяч рублей работнику, получившему инвалиднось из-за тяжёлые условия труда на заводе
сегодня  Понедельник, 5 июня, 22:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/06:
USD 56.62
-0.07
EUR 63.81
0.2
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области наиболее активным защитникам природы были вручены государственные награды и звания «ЭкоЛидер»

5 июня 2017 19:21
91
Сегодня, 5 июня, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды в Самарской области.
Сегодня, 5 июня, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды в Самарской области.

В рамках торжественного мероприятия наиболее активным защитникам природы были вручены государственные награды и звания «ЭкоЛидер». ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» вручен флаг
Самары с наградной лентой «Город трудовой и боевой славы».

Надо отметить, что за время существования конкурса «ЭкоЛидер» постоянно растёт количество его участников. Так, в 2000 году поступило 17 заявок, в 2007 году – 132 заявки, в 2015 году – 345 заявок, в 2016 году – 467 заявок. Конкурс превратился в мощное средство стимулирования природоохранной деятельности на территории региона.

Звание «ЭкоЛидер-2016» получили:

в номинации «Город» - городской округ Сызрань,
в номинации «Муниципальный район» - муниципальный район Кинельский,
в номинации «Городское и сельское поселение» - с.п. Хворостянка муниципального района Хворостянский,
в номинации «Промышленный гигант» - АО «Арконик СМЗ» (г.о. Самара),
в номинации «Предприятие» - АО по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (г.о. Отрадный),
в номинации «Экологическая организация» - ООО «ЭкоВоз» (г.о. Тольятти),
в номинации «Общественность» - ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр» (г.о. Самара),
в номинации «Образование» - Самарскому государственному экономическому университету (г.о. Самара),
в номинации «СМИ» - областному журналу «Самара и Губерния» (г.о. Самара),
в номинации «Профи» - Васильев Андрей Витальевич, заведующий кафедрой химической технологии и промышленной экологии, профессор ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (г.о. Самара),
в номинации «Энтузиаст» - Гурьянова Галина Тимофеевна, руководитель региональной молодежной общественной организации «Зеленая планета», директор МБУК «Музей истории города Отрадного» (г.о. Отрадный), сообщает пресс-служба  облправительства. 


Фото: Пресс-служба Арконик Россия
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
5 июня 2017  14:15
Новый спортивный объект вместимостью 400 зрительских мест появится в городе рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч».
Получено разрешение на строительство крытого катка с искусственным льдом в Чапаевске
Новый спортивный объект вместимостью 400 зрительских мест появится в городе рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч». Благоустройство региона
217
3 июня 2017  23:25
Общественность отреагировала быстро.
В Самаре с особняка Сурошникова отбивают старинную плитку
Общественность отреагировала быстро.   Благоустройство региона
427
3 июня 2017  23:24
Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю.
Строительство тоннеля для трамвая на стадион "Самара Арена" тормозит перенос коммуникаций и магазин стройматериалов
Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю.   Благоустройство региона
565
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8615
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7144
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5512
Весь список
Всё в Дом
26 мая 2017  01:44
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
 Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей.  Всё в Дом
164
26 мая 2017  01:32
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
 Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
114
25 мая 2017  14:50
Шкаф-купе в интернет магазине
Шкаф-купе в интернет магазине
 Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
80
Весь список
ЖКХ
2 июня 2017  12:14
Ряд самарцев на две недели останется без горячей воды
Ряд самарцев на две недели останется без горячей воды
Начинается плановый ремонт I тепломагистрали Самарской ТЭЦ ЖКХ
1515
1 июня 2017  18:47
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы завтра.
Специалисты «ПТС» устраняют повреждение теплотрассы на улице Урицкого
В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы завтра.  ЖКХ
336
1 июня 2017  11:24
В начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами
В начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами
Более чем в 80 домах не были завершены работы по замене систем отопления. ЖКХ
202
Весь список

Экология
5 июня 2017  19:21
Сегодня, 5 июня, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды в Самарской области.
В Самарской области наиболее активным защитникам природы были вручены государственные награды и звания «ЭкоЛидер»
Сегодня, 5 июня, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды в Самарской области.   Экология
91
5 июня 2017  10:32
В Самарской области начинает теплеть
В Самарской области начинает теплеть
Синоптики прогнозируют, что дожди продолжатся. Экология
1602
30 мая 2017  11:10
В Самарской области начало июня теплом не порадует
В Самарской области начало июня теплом не порадует
В первый раз за последние 11 лет май показал среднемесячную температуру ниже нормы. Экология
3556
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
396
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1394
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
810
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1515
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1627
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1809
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1614
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1284
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
874
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1179
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2445
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3445
Весь список

Мероприятия
Горожан приглашают на премьеру короткометражного художественного фильма, снятого в Самаре
12 июня Самарская область отметит День России: ПРОГРАММА
В Самаре пройдет музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самарской области начинает теплеть

1600

В локомотивном депо на станции Самара нашли тело официантки вагона-ресторана

1391

Сергей Рубаков: «Оказался в ненужное время в ненужном месте».

1226
за неделю

ЦУКС: Штормовое предупреждение. В Самарской области ожидаются заморозки

3716

В Самарской области начало июня теплом не порадует

3556

В больнице Комсомольского района Тольятти обнаружено тело 5-летнего мальчика. Возбуждено уголовное дело

2532
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Дормидонтов Вячеслав Викторович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда