В Самарской области наиболее активным защитникам природы были вручены государственные награды и звания «ЭкоЛидер»
5 июня 2017 19:21
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В рамках торжественного мероприятия наиболее активным защитникам природы были вручены государственные награды и звания «ЭкоЛидер». ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» вручен флаг
Самары с наградной лентой «Город трудовой и боевой славы».
Надо отметить, что за время существования конкурса «ЭкоЛидер» постоянно растёт количество его участников. Так, в 2000 году поступило 17 заявок, в 2007 году – 132 заявки, в 2015 году – 345 заявок, в 2016 году – 467 заявок. Конкурс превратился в мощное средство стимулирования природоохранной деятельности на территории региона.
Звание «ЭкоЛидер-2016» получили:
в номинации «Город» - городской округ Сызрань,
в номинации «Муниципальный район» - муниципальный район Кинельский,
в номинации «Городское и сельское поселение» - с.п. Хворостянка муниципального района Хворостянский,
в номинации «Промышленный гигант» - АО «Арконик СМЗ» (г.о. Самара),
в номинации «Предприятие» - АО по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (г.о. Отрадный),
в номинации «Экологическая организация» - ООО «ЭкоВоз» (г.о. Тольятти),
в номинации «Общественность» - ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр» (г.о. Самара),
в номинации «Образование» - Самарскому государственному экономическому университету (г.о. Самара),
в номинации «СМИ» - областному журналу «Самара и Губерния» (г.о. Самара),
в номинации «Профи» - Васильев Андрей Витальевич, заведующий кафедрой химической технологии и промышленной экологии, профессор ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (г.о. Самара),
в номинации «Энтузиаст» - Гурьянова Галина Тимофеевна, руководитель региональной молодежной общественной организации «Зеленая планета», директор МБУК «Музей истории города Отрадного» (г.о. Отрадный), сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: Пресс-служба Арконик Россия
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