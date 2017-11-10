В Самаре установили экобокс для сбора батареек

117

В Самаре появился пункт сбора, куда можно сдать отслужившие свое батарейки. Специальный контейнер установлен по адресу: ул. Пушкина (ул. Братьев Коростелевых), д. 223, в офисе страховой компании ERGO. Все собранные батарейки будут отправлены на специальные заводы для безопасной утилизации.Уходящий год был объявлен в России годом экологии. Проблемой утилизации отходов озадачены экологи всего мира, так как опасные отходы наносят серьезный урон окружающей среде: в батарейках содержится множество различных металлов, среди них ртуть, никель, свинец и цинк, которые попадая в почву, воздух, воду, отравляют все живое вокруг.Сбор и последующая утилизация этого батареек позволяет устранить их негативное воздействие на окружающую среду. Например, переработка одной пальчиковой батарейки сохраняет 1 000 литров воды и предотвращает образование 250 г отходов от добычи сырья, сообщает пресс-служба компании.