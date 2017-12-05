В Самаре ожидается ухудшение погодных условий

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19:00 5 декабря до 19:00 6 декабря, в Самарской области облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4,-9°, днём -1,-6°. В Самаре ночью -4,-6°, днём -2,-4°. Местами гололедица.Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.Гололедица представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.