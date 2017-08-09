В Самаре на орлах-могильниках испытают птицезащитные устройства, оберегающие их от гибели на ЛЭП
9 августа 2017 13:51
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Зачастую гибнут птицы, находящиеся в Красной книге. Чтобы исправить ситуацию, специалисты работают над созданием средств, защищающих птиц от опасного воздействия. Одно из таких устройств начали испытывать в самарском зоопарке.
В качестве подопытных выступили две самки орлов-могильников, живущих в одном вольере, в котором установили конструкцию, имитирующую линию электропередач со смонтированном на ней антиприсадном устройстве.Именно хищные птицы и врановые чаще всего гибнут на линиях электропередач.
Как рассказал заведующий отделом орнитологии самарского зоопарка Александр Маряшин, орлы живут в степи и стараются использовать для обзора максимально высокие точки. До появления ЛЭП это были могильные курганы, откуда и пошло название, сейчас они садятся на ЛЭП, где их убивает током.
Чтобы этого не происходило, создаются специальные защитные устройства.
- Крупные хищники используют ЛЭП как наблюдательные пункты и присадки, а врановые гибнут в силу своего любопытства. Это высокоинтеллектуальные птицы, им все интересно – залезть, разобрать. В результате они страдают от поражения электрическим током, - говорит старший научный сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН Андрей Бокеев.
Страдают и сами ЛЭП – происходят короткие замыкания, засорение пометом.
Сейчас специалисты в течение нескольких месяцев будут наблюдать, есть ли эффект от использования устройств. Принцип их действия прост – птица подлетает, пытается сесть, ей неудобно, она улетает и, соответственно, не получает смертельный удар током.
Подобные средства защиты используются не впервые, однако они постоянно совершенствуются. Предыдущие испытания показали, что гибель птиц снижается в разы. Конструкции типа той, что сейчас проходит испытания в самарском зоопарке, уникальна для Самарской области, но в целом по России используются аналогичные устройства.
Как отмечают в зоопарке, испытываемые конструкции не представляют никакой угрозы для жизни и здоровья птиц. На настоящий момент завершены три этапа научно-исследовательской работы. Главная цель исследования – прийти к оптимальному варианту антиприсадной птицезащитной конструкции, при реальном использовании которой линии электропередач были бы защищены от отключения, а птицы - от гибели, пишет СитиТраффик.
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